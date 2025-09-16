美億萬富豪辛漢助北京分化美國 國會議員促財長擴大調查

美國聯邦眾議員近日聯名致函財長貝森特，要求擴大調查美國億萬富豪辛漢（Neville R. Singham，圖左）的金融和政治活動。辛漢與中國共產黨及加劇美國各地分裂和民眾騷亂的極端組織有關。圖右為辛漢的妻子伊文斯（Jodie Evans ）。（法新社）

2025/09/16 22:34

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦眾議院監督與政府改革委員會主席柯默（James Comer）和聯邦機密解密特別工作小組主席盧納（Anna P. Luna）近日聯名致函財長貝森特，要求擴大調查美國億萬富豪辛漢（Neville R. Singham）的金融和政治活動。據報導，辛漢與中國共產黨及加劇美國各地分裂和民眾騷亂的極端組織有關。2位眾議員在信函中要求財政部進行全面評估，以確定是否應對辛漢組織和資助的極左翼實體實施聯邦制裁、民事救濟或刑事處罰（包括凍結或扣押資產）。

2位眾議員在信函中寫道，眾議院監督與政府改革委員會正在調查中共在美國「挑撥離間」的行動，並對美國政府依現行法律反制此類行為的能力進行監督，並強調「必須迅速阻止這些由中共指使的惡意行動，持續獲得資金和物資支持」。

值得注意的是，最近在洛杉磯發生的騷亂，據報導也與他支援的組織美國社會主義與解放黨（PLS）有關，最終促使美國總統川普調動國民兵來因應。

《紐約時報》2023年8月報導，辛漢打造了一個黑金網絡，將數百萬美元資金從「聯合社區基金」（United Community Fund）和「正義教育基金」（Justice Education Fund）等非營利組織，轉移到Maku Group等親中共的媒體公司，後者的辦公室懸掛了「永遠跟黨走」的標語和中共總書記習近平的畫像。

現年71歲的辛漢目前定居中國上海，《紐約時報》的報導指出，他與北京有密切合作關係，並資助中國在全球搞大外宣，包括資助其報導充斥中國政府相關內容的英語新聞網站NewsClick。

2位議員寫道，《紐約時報》的報導顯示，辛漢可能擔任中共的代理人，他的活動與中共的「挑撥離間戰略」相符，該戰略是指「試圖加深敵方內部矛盾，以致其無暇顧及外部衝突」；如果辛漢確實代表中共執行此戰略，他可能存在未履行「外國代理人登記法」（FARA）的登記義務，該法旨在「要求為外國政府、外國政黨和其他外國委託人，或代表其從事宣傳活動的人員必須公開披露，以保護美國的國防、內部安全和外交關係」。

信函中還列出19個據稱與辛漢有關的實體，要求財政部一併納入評估。

2位議員表示，這並非眾議院監督與政府改革委員會首度要求對辛漢進行調查，今年6月該委員會就要求辛漢提供相關資助上述實體的文件與通訊，但辛漢至今置之不理。因此，他們要求財政部立即進行全面評估，以確定是否應對辛漢組織和資助的極左翼實體實施聯邦制裁、民事救濟或刑事處罰（包括凍結或扣押資產）。

