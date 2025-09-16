為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    腳裝彈簧？「賽亞人」東京田徑世錦賽 熱身畫面驚呆眾人！

    萊爾斯在東京田徑世錦賽熱身畫面，引發網友討論。（法新社）

    萊爾斯在東京田徑世錦賽熱身畫面，引發網友討論。（法新社）

    2025/09/16 23:02

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕28歲美國短跑名將「賽亞人」萊爾斯（Noah Lyles），近日雖然在東京田徑世錦賽男子100公尺項目連霸金牌夢碎，但他在比賽熱身大秀驚人彈跳力，仍受到大批網友關注。

    在巴黎奧運男子100公尺奪金的萊爾斯，在本屆東京田徑世錦賽本打算在男子100公尺尋求連霸，成為史上繼劉易士（Carl Lewis）、格林（Maurice Greene）、波爾特（Usain Bolt）後，第4位於世錦賽男子100公尺締造連霸紀錄的選手，可惜最後以9秒89成績獲得銅牌。拿下金牌的是牙買加好手席維爾（Oblique Seville），同樣來自牙買加的湯普森（Kishane Thompson）則摘下銀牌。

    雖然連霸金牌夢碎，但萊爾斯在比賽熱身時，展現驚人「彈簧腿」的畫面被捕捉後，引發討論。擁有超過133萬人追蹤的IG粉專「Fubiz」15日分享萊爾斯的熱身畫面，可以看到他光是熱身，跳躍高度就達到隔壁賽道、身高176的日本選手桐生祥秀的肩膀位置，網友紛紛驚呼「感覺就像真的裝了彈簧」、「高度太誇張了」、「還以為是合成的照片」。

