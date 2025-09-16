打擊毒品走私行動 川普暗示將從海上擴大到陸地

白宮公佈美軍15日對委內瑞拉運毒船的打擊行動影片截圖。（路透）

2025/09/16 21:14

〔編譯管淑平／綜合報導〕美軍15日在總統川普命令下，再度針對一艘川普指經證實從委內瑞拉載運毒品的船隻，執行打擊行動，川普並暗示，這類軍事行動將從海上擴大到陸地。

川普16日凌晨在社群媒體發文，表示美軍在他命令下，於南方司令部責任區對經確認身份、極為暴力的毒品走私集團和毒品恐怖份子，執行了第二次打擊，「擊斃3名男性恐怖份子」；發文並附上一段影片顯示，一艘航行在海上的小船突然爆炸成一團火球。

川普在發文中說，「這場打擊是在這些經證實為來自委內瑞拉的毒品恐怖份子正在公海，要運送非法毒品前往美國時執行」，「這些極為暴力的毒品走私集團，對美國國安、外交政策以及關鍵美國利益構成威脅」。

這是繼本月2日後，川普第二次對委內瑞拉毒品走私活動採取軍事行動。川普15日在白宮的談話還暗示，美軍打擊毒品走私行動，可能從海上擴大到陸地。他說，自從美軍在加勒比海一帶打擊運毒活動後，該海域走私毒品船隻減少了，但是販毒集團依然利用陸路走私，「我們現在正告這些販毒集團，我們也要去阻止他們。他們從陸路來，我們就會以阻止這些船隻的同樣方式，去阻止他們」。川普並未點名哪些販毒集團。

同日稍早，國防部長赫格塞斯發文，表明川普政府會用一切手段，捍衛美國國土和人民，不受毒品走私所害，「我們將追蹤、擊殺他們，在我們選擇的時間、地點，瓦解他們在西半球的網絡」。

