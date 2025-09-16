美日軍演泰風飛彈系統首度在日展示 中：盡快撤走

美國陸軍15日首次在日本展示「泰風」中程飛彈系統，凸顯華府與東京正加強嚇阻中國在該地區日益強勢的姿態。（路透）

2025/09/16 21:19

〔中央社〕中國九三閱兵後，美軍15日在日本岩國基地展示「泰風」飛彈系統，是該系統首度在日本亮相。中國外交部發言人林劍今天對此聲稱，美日不顧中方嚴正關切執意在日本部署這套系統，中方強烈不滿，堅決反對，並敦促美日「盡快撤走」該系統。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答媒體提問時，作上述表示。

林劍說，美方、日方不顧中方的嚴正關切，執意以聯合演訓之名在日本部署泰風飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐），中方對此強烈不滿，堅決反對。

他聲稱，美國在亞洲國家部署泰風飛彈系統，損害其他國家正當安全利益，推高地區軍備競賽和軍事對抗風險，對地區的戰略安全構成實質性威脅。

林劍宣稱，美方、日方應確實尊重他國安全關切，以實際行動為地區的和平穩定發揮正面作用，而不是相反。中方敦促美方、日方「正視地區國家的呼聲，糾正錯誤的做法，盡快撤走」泰風飛彈系統。

他又說，由於軍國主義侵略歷史，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會高度關注。今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利」80週年，中方敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平道路，在軍事安全領域「謹言慎行，不要為虎作倀」，做「失信於亞洲鄰國和破壞地區和平穩定的事」。

綜合外電報導，屬美日大規模聯合實戰訓練的「堅毅之龍」（Resolute Dragon）年度演習，已於11日在日本登場，預計有1.9萬人參加，為期2週。15日，美國陸軍15日在日本山口縣的美軍岩國基地，正式展示泰風中程飛彈系統，並進行部署訓練，是這套系統首度在日本公開展示。

在日本展示前，泰風飛彈系統7月間曾在澳洲「2025護身軍刀演習」（Exercise Talisman Sabre）亮相，且由美軍實彈測試，是美方首度在美洲本土以外試射這套系統。而在2024年，這套系統已在菲律賓展示，且至今尚未撤離，引起中國方面強烈不滿。

報導指出，泰風飛彈系統可搭載SM-6攔截飛彈及「戰斧」巡弋飛彈，射程達480公里。若在日本部署，這一射程可涵蓋中國東部沿海及俄羅斯部分地區。

負責指揮這套系統的美軍特遣部隊上校指揮官格曼（Wade Germann）表示，該系統將在這場聯合軍演結束後撤離日本。但他拒絕透露系統將移往何處，或是否會重新遷回日本。

