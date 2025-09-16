槍殺柯克！凶嫌羅賓森涉加重謀殺 恐在猶他州被「槍決」

涉槍殺柯克的猶他州22歲青年羅賓森（Tyler Robinson）。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國保守派領袖柯克（Charlie Kirk）10日遇槍擊身亡，涉案的凶嫌為猶他州22歲青年羅賓森（Tyler Robinson）。對此，檢方今（16日）對羅賓森提起死刑的謀殺指控，他恐被以「槍決」方式執行死刑。

英媒《每日郵報》今（16日）報導，柯克是1位31歲的保守派評論員，被視為推動共和黨青年運動的重要推手，並協助川普於2024年重新入主白宮。當局表示，羅賓森持有「左翼意識形態」，可能是在網路上受到激進思想的影響而犯案。

猶他州檢方正考慮對羅賓森提出多項指控，其中最嚴重的是加重謀殺罪，一旦定罪他可能會被判處死刑。 雖然美國執行死刑的主要方式為注射毒針，但猶他州是目前仍合法使用「槍決」死刑的5個州之一。

據報導，警方目前還在持續蒐集證據，包括在現場發現的步槍與彈藥，而這些彈藥上面刻有反法西斯，及網路迷因的相關文字。猶他州長考克斯（Spencer Cox）表示，有羅賓森的熟人透露，他的政治立場近年來逐漸偏向左派，且花了大量時間在「網路的黑暗角落」。

聯邦調查局長帕特爾（Kash Patel）於昨（15日）提到，羅賓森在犯案前曾寫下便條，稱「有機會可以除掉柯克，打算這麼做」。由於羅賓森的伴侶是跨性別者，因此外界認為，此事可能與柯克的反跨性別立場有關，但官方尚未確認該原因是否構成他的犯案動機。

猶他州、愛達荷州、密西西比州、奧克拉荷馬州與南卡羅萊納州，是美國僅存仍可執行「槍決」死刑的5個州。在美國歷史上，槍決死刑幾乎都集中於猶他州，自1608年以來，美國至少有144名平民犯人被槍決，其中幾乎都發生在猶他州。

