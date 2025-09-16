為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    難民船靠岸求庇護！希臘遊客下水「推回海裡」畫面曝光

    希臘遊客將非法移民的船隻推離海邊。（翻攝自tiktok）

    希臘遊客將非法移民的船隻推離海邊。（翻攝自tiktok）

    2025/09/16 23:09

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1艘載有多名尋求庇護難民的小船，試圖登陸希臘加夫多斯島（Gavdos）南部的薩拉基尼科（Sarakiniko）海灘時，有多位遊客跳入海中，試圖徒手將船隻推回海面，阻止這些來自利比亞（Libya）的非法難民登岸。影片上週六（13日）流出，引發爭議。

    英媒《每日郵報》今（16日）報導，當時遊客和戲水的民眾要求難民不要在海灘上登陸，並指引他們前往港口。此事件發生之際，希臘正面臨南部邊境難民人數激增的亂象。希臘移民與庇護部長普萊夫里斯（Thanos Plevris）昨（15日）表示，當局正著手將這些移民撤離該島，並稱「2到3天內，他們將全數離開。」

    本（9）月稍早，希臘國會通過新法，加重對被拒絕庇護申請難民的處罰，並加速遣返至原籍國的程序。作為地中海國家，希臘曾在2015至2016年，成為歐洲難民危機的最前線，當時有超過100萬人為逃離中東、非洲的戰爭與貧困，而湧入歐洲。

    雖然之後難民人數有所下降，但今（2025）年來自利比亞，由克里特島（Crete）與加夫多斯島抵達的難民再度增加，迫使希臘政府暫停處理來自北非地區難民的庇護申請。根據希臘的新法律，來自被歐盟認定為「安全國家」的非法難民，若無持有庇護資格，必須返回至原籍國，或起碼遭拘留24個月，並面臨高達1萬歐元（約新台幣35萬元）的罰款。

    希臘當局表示，自7月暫停庇護申請以來，已遣返數百名非法難民，並計劃本月安排更多的班機，將難民遣返回巴基斯坦、孟加拉與埃及等國。

