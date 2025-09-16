目標哈瑪斯根據地!以軍對加薩市展開地面行動 部隊已深入「市中心」

以軍16日轟炸加薩市外圍地區。（歐新社）

2025/09/16 19:38

〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列軍方16日表示，已對加薩市發動地面進攻行動，一名以軍軍官表示，部隊已經深入市中心。

一名以軍軍官表示，在16日黎明前發動地面進攻行動，「我們正向（加薩市）中心推進」，被問到部隊是否已深入市中心，這名軍官回答：「是的」。從15日到16日夜間，以軍先對加薩市進行大規模轟炸，該名軍官向記者說，「昨晚我們進入新階段，對加薩市行動計畫的主要階段．．．部隊已經將地面行動擴大到哈瑪斯的主要根據地，加薩市」。他表示，以軍估計該區域內還有「2000到3000名哈瑪斯」武裝分子活動。

以軍對加薩市展開地面攻勢，時值美國國務卿魯比歐才剛結束訪問以國，表達對以國剷除加薩的哈瑪斯組織勢力表達支持。稍早以國國防部長卡茲（Israel Katz）才發文稱，加薩走廊「正在燃燒」，以軍正在「以鐵拳打擊恐怖分子基礎設施」，以軍士兵正在奮戰，「為人質獲釋和擊敗哈瑪斯創造必要條件」。另外，以國總理納坦雅胡也表示，「我們已在加薩展開一項重大行動」。

