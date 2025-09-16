網路追隨人數近140萬 高市早苗「空戰」實力輾壓對手

有網路媒體統計5位參選人擁有社群平台、youtube的追蹤人數，發現高市早苗均穩居第一，顯示其早在網路的「空戰」場域占有優勢地位。（路透）

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕日本自民黨總裁選舉幾乎可確定有前幹事長茂木敏充、前經濟安保相小林鷹之、官房長官林芳正、前經濟安保相高市早苗，以及農林水產相小泉進次郎5人參選，5人之中，高市近期在電視媒體的曝光度極低，但民調支持度卻不斷上升，有網路媒體統計5位參選人擁有社群平台、youtube的追蹤人數，發現高市均穩居第一，顯示高市早在網路的「空戰」場域占有優勢地位。

讀賣新聞與日本新聞網（NNN）日前公布13日進行的最新民調顯示，下屆總裁的看好人選高市以29%拿下第一，小泉則以25%居次。在同項民調的分析中，小泉在自民黨的支持層獲33%，而高市則為28%，表面上來看，小泉略勝高市，但交叉分析上月的民調，小泉在自民黨支持層獲31%，僅成長了2%，而高市則從12%增加為28%，不到1個月的時間，高市在自民黨支持層的看好度，增加了16個百分點。

日本電視新聞台報導，9月7日石破宣布辭總裁後，除了高市以外，其他4人都曾因公開發言而在電視增加曝光度，尤其是率先在10日召開記者會宣布出馬的茂木，因為搶得頭香，上電視政論節目的機會增加，支持度也從上月1%上升為7%。

但高市在上週幾乎未有公開的發言，在電視的曝光度極低，但看好度卻持續上揚。報導指出，高市將在本週正式宣布參選，隨著曝光度的增加，支持度可能還會繼續上升。

日本的電視媒體不像台灣已經全面網路化，仍須靠電波播放，既有的電視台雖仍具影響力，但收視群年齡普遍偏高，年輕世代以網路為主，在7月舉行的參院大選，包括參政黨、保守黨等在野小黨就是靠網路社群平台的擴散力，吸引了許多年輕選票，這也證明網路的影響力不亞於電視。

高市的保守色彩，以及繼承「安倍路線」，相對於其他的候選人，似乎較不受日本電視媒體的青睞，而小泉是「媒體寵兒」也是不爭的事實，法新社日前就用了「日本媒體青睞的小泉進次郎將參選自民黨總裁」的標題，報導小泉的新聞。

高市在去年參選總裁之前，就已另辟蹊徑開始積極經營網路社群平台，網媒AbemaTV日前報導，高市在社群平台X的追隨者有83.5萬人、YT頻道有46.4萬人、instagram有9.2萬人，總數至少有139.1萬人，相對於此，小泉的X追隨者僅有2.9萬人、YT頻道有14.2萬人、instagram有32.8萬人，總數為49.9萬人，茂木約有13萬人、小林約11.3萬人、林芳正僅有3.95萬人。

報導中將主要社群平台視為「網路地盤」，光從追隨者的人數來看，高市就壓勝對手，而且高市支持者也非常積極幫忙打「空戰」，類似近期有日本資深媒體人在電視上散播「麻生這次支持小泉」的不實言論，馬上就在網路被打臉，而且還加深了電視媒體打壓高市的印象。

自民黨臨時總裁選舉預定9月22日公告、10月4日投開票，這次是採全規式投票，亦即全國100多萬名黨員和黨友均可投票，高市在去年總裁選舉的黨員票，於換算後的368票（投票總數69.5萬）中，拿下109票（得票數20.3萬）高居第一，石破茂則以108票（得票數20.2萬）緊追在後，小泉僅拿到61票（得票數11.5萬）。

這次總裁選舉，高市被認為在黨員票部分仍具有很強的實力，重點在於石破不再參選，所以石破的黨員票流向，將會是決定勝負的關鍵之一。讀賣的民調中，高市在自民黨支持層的看好度暴增，也被解讀會是石破黨員票的主要流向。

