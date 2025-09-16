為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    貝魯特大爆炸案有後續 涉案船東遭保加利亞逮捕

    2020年8月4日貝魯特港發生大爆炸，該片區域幾乎被夷為平地。（法新社）

    2020年8月4日貝魯特港發生大爆炸，該片區域幾乎被夷為平地。（法新社）

    2025/09/16 19:52

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕保加利亞警方今（16）日逮捕了一名與貝魯特大爆炸案有關的俄國商人格列丘什金（Igor Grechushkin）。格列丘什金名下持有的船隻曾運載大量的硝酸銨至貝魯特港，進而引發2020年8月的貝魯特大爆炸事件。

    綜合《法新社》、《路透》報導，保加利亞政府並未對這起案件發表評論，但保加利亞檢方在聲明中說，已拘留一名具有俄羅斯、賽普勒斯雙重國籍，姓名縮寫為IG的人士，拘留目的為「引渡」。

    格列丘什金名下的貨船羅蘇斯號（Rhosus）於2013年運載大量硝酸銨至貝魯特港，該船後來被扣押，船上的硝酸銨則被港務單位搬運到一座老舊的港口倉庫任意存放；2020年8月4日，倉庫發生火災，引爆裏頭積存的硝酸銨，巨大的爆炸威力造成逾200人死亡，6500多人受傷。

    大爆炸發生後，在黎巴嫩司法部門的要求之下，格列丘什金被國際刑警組織（Interpol）列入通緝名單。

    保加利亞國家廣播電台與多家媒體也指出，具有俄國國籍但居住在賽普勒斯的格列丘什金，由於可能被引渡到黎巴嫩被拘留。

    黎巴嫩司法部長納瑟（Adel Nasser）尚未對此事件發表評論。

