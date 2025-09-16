為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    聯合國：臭氧層破洞縮小 21世紀中葉前有望復原

    聯合國世界氣象組織最新的報告顯示，臭氧層有望在本世紀中葉前恢復至1980年代水準，大幅降低過度曝曬紫外線所導致的皮膚癌、白內障及生態系損害等風險。（圖擷自世界氣象組織）

    2025/09/16 19:25

    〔中央社〕聯合國今天指出，地球的保護屏障臭氧層正在復原，臭氧層破洞有望在未來數十年內完全消失。聯合國讚揚，這是全球共同採取行動下獲得的成功。

    法新社報導，聯合國世界氣象組織（WMO）最新報告顯示，去年南極地區上空的臭氧層破洞比近年來得小，並稱這對人類及地球的健康而言，都是令人欣喜的科學消息。

    世界氣象組織發布「2024年臭氧公報」（Ozone Bulletin 2024）時談到，臭氧耗損減少，部分原因在於自然發生的大氣因素，這些因素會導致年際波動。

    但報告也強調，這項長期正面趨勢也「反映國際共同行動獲得成功」。

    發布公報是為了慶祝每年9月16日的「保護臭氧層國際日」及「保護臭氧層維也納公約」（Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer）40週年。該公約最早於1985年將平流層臭氧減少現象視為全球問題。

    繼1985年簽訂的維也納公約之後，「蒙特婁議定書」（Montreal Protocol）也於1987年簽訂，其旨在逐步淘汰主要用於冷凍、空調和噴霧劑等會分解臭氧的物質。

    根據世界氣象組織，蒙特婁議定書迄今促使逾99%受管制臭氧分解物質的生產及消費被汰除。

    公報提到：「因此，臭氧層有望在本世紀中葉前恢復至1980年代水準，大幅降低過度曝曬紫外線所導致的皮膚癌、白內障及生態系損害等風險。」

