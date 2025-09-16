英記者身份「被綁架」 俄國假資訊行動盜用抹黑澤倫斯基

駭客散布假資訊示意圖。（法新社）

2025/09/16 18:39

〔編譯管淑平／綜合報導〕西方國家已多次示警，俄羅斯散布假資訊進行複合攻擊，英國一名與多家媒體合作的自由撰稿記者，近日發現自己的身份被盜用，刊登在一個仿冒英國大報的網站，散播有關烏克蘭總統澤倫斯基的不實資訊。

《法新社》15日報導，這名記者布朗（Helen Brown）表示，仿冒英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）的網站「倫敦電訊報」（London Telegraph），盜用她的照片、個人簡介，換成「夏洛特・戴維斯」（Charlotte Davies）之名，捏造一篇指稱澤倫斯基侵吞12億美元公款，用於在海外置產的假新聞，刊登在該仿冒網站上。布朗說，「我看到我的個人簡介被不明人士綁架，並且與一個假姓名和捏造的刊物關聯，大感震驚」。

請繼續往下閱讀...

監督網路不實資訊的組織「新聞守門人」（NewsGuard）研判，這個假網站與受俄羅斯支持的「風暴1516」（Storm-1516）假資訊行動有關，該行動旨在打擊澤倫斯基的信譽，削弱西方對基輔政府的支持。

根據法新社事實查證，「倫敦電訊報」在8月成立。該篇假報導所附影片使用「深偽」（deepfake）技術，捏造一名自稱是烏克蘭國家反貪局（NABU）前員工「奧蓮娜．K」（Olena K）的訪問，影片中出示一批文件照片，但為挪用烏國檢察總長辦公室調查親俄國會議員涉嫌叛國的文件，移花接木。這篇捏造的報導以多語言在多個社群媒體平台廣為流傳，累積達數百萬次點閱。

烏克蘭反不實資訊中心（Center for Countering Disinformation）已將相關發文列為「假消息」。NABU表示該局轄下並無名為「Olena K」之人任職。

這波假資訊是在烏國國會通過一項具爭議的法律前後開始散播，該法一度打算將國家反貪局和專門反貪腐檢察院（SAPO），這兩個烏國關鍵反貪機構，由檢察總長控制，影響其獨立性，受到民眾抗議和歐盟批評後，澤倫斯基已在7月承諾修法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法