美中菲角力火藥庫! 黃岩島再爆衝突 路透整理爭議始末

圖為南海主權爭議熱點黃岩島的衛星空拍圖。（路透檔案照）。

2025/09/16 18:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國與菲律賓海警船16日於黃岩島海域再爆衝突，中方指控菲船「故意衝撞」，菲方則駁斥為「謊言」，使這片南海爭議水域的緊張情勢再度升溫。黃岩島在哪？為何成為美中菲三方角力的火藥庫？以下為《路透》整理的爭議始末。

黃岩島在哪？為何重要？

黃岩島（Scarborough Shoal，菲稱馬辛洛克灘，我國稱「民主礁」）是一座位於南海的三角形環礁，距離菲律賓本土僅約200公里，完全位於其200浬專屬經濟區內，不僅是漁產豐饒的漁場，其潟湖更是漁船躲避風暴的天然避風港。然而，其地理位置對北京也極具戰略意義，它扼守南海中央，鄰近每年超過3兆美元貿易額的重要航道。

誰實際控制？國際法怎麼說？

黃岩島主權未定，但自2012年一場激烈對峙後，便由中國實際控制至今，北京常態性部署海警船與海上民兵於此。2016年7月12日，位於荷蘭海牙的常設仲裁法院，就南海爭議做出歷史性裁決，雖未判定主權歸屬，但明確指出黃岩島為中、菲、越等多國的「傳統漁場」，並裁定北京的封鎖行為已違反國際法。然而，中國對此裁決一概不予承認。

中國有何新盤算？美國如何表態？

近期，中國更計畫在黃岩島設立「國家級自然保護區」，意圖以「生態保護」為名，將其控制行為合法化。此舉引發菲國強烈反彈，並遭美國國務卿魯比歐抨擊為「破壞穩定」的「脅迫」行徑，強調美國與菲律賓站在一起。

美菲共同防禦條約 為何是關鍵？

面對中國海警船在噸位與數量上的絕對優勢，菲律賓之所以敢於持續挑戰，其最大的倚仗便是《美菲共同防禦條約》。在菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的積極爭取下，美國已明確承諾，這份簽署於1951年的條約，其適用範圍涵蓋「在南海任何地方」對菲國公務船的攻擊。這條清晰的紅線，被視為是防止北京將衝突從海警層級，升級為軍事行動的最重要嚇阻力量。

