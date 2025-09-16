川普藉機打壓左翼！揚言Antifa列國內恐怖組織 雙重標準惹議

2020年5月31日，美國各地因非裔男子佛洛伊德之死引發示威抗議，在白宮附近演變為暴動。（法新社資料照）

2025/09/16 18:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普的親信支持者、保守派活動家柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡後，川普政府正醞釀一場針對左翼團體的大規模打壓。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普15日表示，他正考慮將左翼反法西斯團體「安提法」（Antifa）列為國內恐怖組織，並揚言動用打擊組織犯罪的法律工具，對付其金主。

川普在橢圓形辦公室對記者表示，將Antifa列為國內恐怖組織是「我會做的事」，只要獲得內閣與司法部的支持。他更透露，已要求司法部長邦迪（Pam Bondi）研究，能否動用《勒索及貪汙組織犯罪法》（RICO Act），對資助左翼煽動者的團體提起訴訟。

川普說：「他們應該被關進監獄，他們對這個國家所做的事是顛覆性的。」白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）更點名，將調查「黑人的命也是命」（BLM）等示威活動的資金來源。

遇刺案態度雙標 僅為右翼降半旗

然而，CNN指出，川普政府此番強硬表態，卻因其面對不同政治立場的遇刺案時，所展現出的巨大「雙重標準」，而引發強烈爭議。在柯克遇刺後，川普第一時間便下令白宮及所有聯邦建築降半旗致哀。但當被問及，為何在今年夏天，明尼蘇達州民主黨籍眾議院議員兼前議長霍特曼（Melissa Hortman）夫婦同樣遭「政治動機殺機」的暗殺後，他卻未有任何表示時，川普竟回答：「我很樂意那麼做，但明尼蘇達州長沒有要求我。」

據報導，事實上，在霍特曼遇刺案發生後，川普不僅拒絕致電其同黨的州長華茲（Tim Walz）表示哀悼，更稱其為「古怪的傢伙」，並反問「我何必浪費時間？」對此，華茲州長的發言人15日回應：「州長希望川普總統，能成為一個為全體美國人服務的總統。」

