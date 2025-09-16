為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    膀胱憋不住！《鬼滅》看到一半施展「尿之呼吸」 美國男濺到鄰座上演大亂鬥

    美國傳出有男子觀看《鬼滅之刃》劇場版期間，膀胱撐不住當眾脫褲解放，未料尿液濺到附近觀眾，對方憤而暴打男子。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    2025/09/16 20:46

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本人氣動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全球熱映中，北美上映首週，就創下累積超過7000萬美金（約新台幣21億元）的票房紀錄。但在美國傳出，有男子觀看期間膀胱撐不住當眾脫褲解放，未料尿液濺到附近觀眾，對方氣到上前暴打男子，上演大亂鬥。

    綜合外媒報導，這起事件發生在上週末，位於美國亞利桑那州的一間AMC戲院，影廳發生一起激烈的全武行事件。從社群平台瘋傳的影片

    顯示，當時院內大螢幕背景是「我妻善逸」正在施展經典的「雷之呼吸」招式，但在漆黑的觀眾席上，卻出現一名成年男子一邊大聲飆髒話、一邊全力瘋狂徒手痛毆另一名男子的畫面。

    這個混亂場面嚇壞其他觀眾，也讓工作人員緊急打開院內大燈，追查造成鬧劇的原因。根據工作人員調查，發現被毆打的男子因為膀胱憋不住，但又不願放棄精彩劇情，而直接在座位上起身小便，不料尿液噴到鄰座小孩，讓家長當場氣得衝上前火力全開痛扁，最終小便男子被警方以公然猥褻、毀損等罪嫌送辦。

    另據報導指出，戲院業者為了安撫受到影響的觀眾，不僅給該場次的所有觀眾無償退票，還安排他們到其他影廳繼續觀賞《鬼滅之刃》，並附上免費點心。後來事件被人po到網上，引發全球網友熱烈吐槽，「5DX版」、「尿之呼吸慘輸」、「尿鬼術VS揍之呼吸」、「竟然沒有等到爸爸編草鞋」、「場上也有水之呼吸對上拳之呼吸」。

