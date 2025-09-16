又見虎鯨媽媽悲「送終」 夭折寶寶臍帶還連著

編號J36的南方居留型虎鯨媽媽頂著夭折寶寶在華盛頓州外海悲游。（美聯社）

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國華盛頓州外海再度出現令人感到哀傷的一幕：一隻雌虎鯨推著一具小鯨魚的遺體，研判這隻小鯨魚才剛出生不久就死亡，虎鯨媽媽疑似試圖要讓寶寶活過來。

《美聯社》15日報導，華盛頓州鯨魚研究中心（CWR）、海洋醫師協會（SeaDoc Society）和聖地牙哥動物園野生動物聯盟（San Diego Zoo Wildlife Alliance）的研究人員，12日接獲通報，目擊編號J36的虎鯨在聖胡安群島的羅薩里奧海峽，推著一具虎鯨寶寶屍體。

研究人員證實，這隻雌性小虎鯨，研判出生不超過3天，臍帶還沒脫落，鯨魚研究中心發文表示，「根據小鯨魚體型估計，牠可能足月或者接近足月」，至於是否為出生後夭折，還不清楚。

虎鯨寶寶死亡率一向不低，不過，棲息於美、加邊界海域的瀕危物種南方居留型虎鯨（Southern Resident Killer Whales）族群之生存，近數十年尤其面臨挑戰，主因是其主要獵物帝王鮭數量不足、海洋污染，以及船舶噪音干擾其覓食，目前僅存約73隻。

根據加拿大廣播公司（CBC）報導，鯨魚研究中心研究主任衛斯（Michael Weiss）說，南方居留型虎鯨的寶寶，大多數難以存活並繁衍茁壯，「很多雌鯨懷孕、生下寶寶後，不是出生後沒多久就夭折，就是胎死腹中，牠們（母鯨）可能會帶著牠（寶寶遺體）1到3天」。

今年稍早，另一頭雌虎鯨、編號J35的「塔勒夸」（Tahlequah）」也被觀察到再度攜帶夭折幼鯨；她曾在2018年帶著死去的虎鯨寶寶游了17天、超過1600公里，登上全球媒體版面，也成為這個受威脅族群困境的象徵。

