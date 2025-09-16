不受日圓貶值！日本平均地價連4年上漲 創1992年以來最大漲幅

即便日圓貶值，但日本的平均地價仍創下1992年以來的最大漲幅。示意圖。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕日本國土交通省今（16日）公布，今（2025）年截至7月1日的都道府縣地價（基準地價），其中住宅地、商業地以及所有類型的全國平均地價，均已連續4年上升，更創下自日本泡沫經濟破滅後，1992年以來的最大漲幅。

日媒《共同社》報導，日本今年所有類型的平均地價，上漲率為1.5%，比去（2024）年增加了0.1個百分點。除了住宅需求持續穩健外，訪日旅客的增加，也帶動飯店業的新建與擴張，因此成為地價推升的因素之一。

據報導，日本地方圈地價則連續3年呈上升趨勢。除了札幌、仙台、廣島與福岡等4大主要城市外，其他地區的住宅地價，皆在連續29年下跌後，轉為持平。此外，在日圓貶值的背景下，海外資金的流入，也成為地價推升的原因，使得日本全國地價上漲的趨勢更加明顯。

然而，在人口減少地區及受災地區仍持續下跌外，部分地方圈仍處於停滯狀態。住宅地的全國平均雖因建築成本飆升，導致部分地區漲勢受限，但在都市住宅與度假區員工宿舍的需求強勁下，最終呈現1.0%的上漲。

在商業地方面，因都市區裡商店跟飯店的需求增加，使得地價上漲2.8%。國土交通省指出，「外國人對東京都市中心的公寓，及北海道的度假地等投資需求，正在增長、上升。」

