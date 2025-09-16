為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    以軍攻入加薩市中心！UN專家控「種族滅絕」 以色列駁斥

    以色列16日對加薩市發動大規模地面攻擊，圖為以軍空襲過後的駭人景象，整座城市已淪為斷垣殘壁，濃煙蔽日。（法新社）

    以色列16日對加薩市發動大規模地面攻擊，圖為以軍空襲過後的駭人景象，整座城市已淪為斷垣殘壁，濃煙蔽日。（法新社）

    2025/09/16 19:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列對加薩走廊的軍事行動迎來了最猛烈的一次升級。根據《法新社》報導，以色列軍方一名官員證實，以軍地面部隊已於16日凌晨，對加薩走廊最大的城市加薩市（Gaza City）發動了地面攻擊，部隊正從郊區向市中心推進。

    當地醫院證實，一夜之間已有數十人死傷，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）更強硬宣告：「加薩正在燃燒！」

    以色列國防軍（IDF）一名匿名官員表示，針對哈瑪斯（Hamas）在加薩的主要據點，也就是加薩市的作戰計畫，「已進入主要階段」。以軍估計，城內仍有約2000至3000名哈瑪斯武裝份子，並持續利用地道網絡頑抗。在發動地面攻擊前，以軍已對加薩市進行了長時間的猛烈空襲，並再次警告城內剩餘的平民，必須立即向南撤離。

    在以軍強攻加薩市的同時，聯合國人權理事會委任的獨立專家宣布，認定以色列正在加薩犯下「種族滅絕」（genocide）罪行，此說法呼應了國際間日益高漲的指控聲浪。然而，以色列對此激烈駁斥，稱該報告「扭曲且虛假」。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）亦抨擊以色列上週空襲卡達首都杜哈的行為，是「對區域和平的攻擊」。

    平民傷亡慘重 人質家屬憂心

    加薩市的西法醫院（Shifa Hospital）主任塞爾米亞醫生（Mohamed Abu Selmiyah）表示，週二凌晨的空襲造成了「一個非常艱難的夜晚」，該院已接收了20具遺體，另有90名傷患，且「瓦礫堆下還有屍體」。

    《美聯社》報導，軍事行動的升級，也引發以色列內部人質家屬的激烈抗議，他們在總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）官邸外紮營，哭求停止攻擊，擔憂仍在哈瑪斯手中的親人將淪為人肉盾牌。

