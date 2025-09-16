中國防火牆驚爆史上最大外洩事件！超過500GB文件流出

中國防火牆本月11日爆發史上最大規模的內部文件外洩事件。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕網站「Great Firewall Report（GFR Report）」近日發布報告指出，中國防火牆本月11日爆發史上最大規模的內部文件外洩事件，超過500GB的原始版本程式碼、工作日誌和內部通訊紀錄遭洩露，揭示了防火牆的研發、運作細節。

GFW Report 是一個長期監控審查制度的觀察平台，致力於加深大眾對網路審查的理解，並提升相關意識。該平台研究重點主要放在中國的網路審查制度，因為中國是全球最嚴厲的審查政權之一，長期以來持續發展並部署高度複雜、臭名昭著的審查技術。

GFW Report 12日發布報告，本次洩漏事件來自中國防火牆背後重要的技術來源「積至網絡公司」以及中國科學院信息工程研究所。文件顯示，該公司不僅為新疆、江蘇、福建等地政府提供服務，還在「一帶一路」框架下向緬甸、巴基斯坦、衣索比亞、哈薩克以及一個未被識別的國家輸出審查與監控技術。

GFW Report在報告中揭露了中國防火牆如何工作，以及如何過濾、監控網路上的訊息，甚至能識別使用者在網路上的行為，限制特定網路連線速度，還能修改網路上的內容。不只在中國境內的幾個省份（新疆、江蘇、福建），該技術也被出口到上述提到的國家。

GFW Report報告指，這是目前外洩規模最大、最完整的中國防火牆資料，讓外界能更了解中國如何控制網路資訊，對全球關注言論自由和網路安全的人很有幫助。由於資料體量龐大，將續更新他們的分析與發現。

