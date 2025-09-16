皮繃緊點!外國人慶祝柯克遇刺身亡 魯比歐放話：等著被驅逐出境吧

美國國務卿魯比歐。（法新社）

2025/09/16 18:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普盟友、知名保守派領袖柯克（Charlie Kirk）日前遭當眾槍殺，震驚國際，但有不少不滿柯克過去支持擁槍、反移民等言論的人跳出來嘲諷。對此，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）放話，美國不歡迎慶祝柯克之死的外國人，「如果你持簽證來到美國，卻對政治人物被暗殺歡呼叫好，你就等著被被驅逐出境吧！」

柯克10日在猶他州進行校園演講時遇刺身亡，不少過去不滿其支持擁槍、反移民等主張的人，在網上發表幸災樂禍言論。美國國務院11日警告外國簽證申請人及持有人，如果對柯克之死叫好，將被吊銷簽證甚至驅逐出境。

請繼續往下閱讀...

而魯比歐今天（16日）在X平台發文，「美國不會款待那些慶祝我們國民死亡的外國人。簽證撤銷的作業正在進行中，如果你持簽證來到美國，卻對政治人物被公開暗殺歡呼叫好，你就等著被被驅逐出境吧！我們美國這裡不歡迎你。」

America will not host foreigners who celebrate the death of our fellow citizens.



Visa revocations are under way. If you are here on a visa and cheering on the public assassination of a political figure, prepare to be deported. You are not welcome in this country. pic.twitter.com/dQys2OAeK7 — Secretary Marco Rubio （@SecRubio） September 16, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法