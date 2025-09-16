反嗆中國政府「滿嘴謊言」 菲律賓重申：民主礁主權屬於菲國

中國海警與外交部今（16）日指出，中方對於在南海中沙群島「黃岩島」（各國稱民主礁）進行「非法活動」的菲律賓公務船採取管制措施。（法新社）

2025/09/16 19:03

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南海緊張局勢再次升溫，中國海警與外交部今（16）日指出，已對南海中沙群島「民主礁」（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）的菲律賓公務船採取管制措施，聲稱這是中國維護固有領土的必要措施。對此，菲律賓國家海事委員會火速駁斥中方「全是謊言」的相關說詞，並重申該海域主權屬於菲國。

綜合外媒報導，中國海警16日上午8點左右，發布公告聲稱對位於在黃岩島（民主礁）領海「非法活動」的多艘菲律賓公務船採取管制措施。中國海警局發言人甘羽則在上午11點證實此事，指控菲律賓組織10餘艘公務船從不同方向非法侵闖中國黃岩島領海，讓中國海警「依法」對菲船採取喊話警告、航路管制、水砲噴射等管制措施。

甘羽控訴，其中一艘菲船無視中方嚴正警告，故意衝撞中方正常執法的海警船，蓄意侵權挑釁行徑性質惡劣，因此發生擦碰的責任完全在菲方。中國外交部發言人林劍也在16日的例行記者會痛斥，菲方嚴重侵犯中方主權和權益，嚴重破壞海上和平穩定，中方依法採取必要措施，維護自身領土主權和海洋權益，屬於「無可非議」。

林劍還宣稱，「事實再次證明，菲方在海上蓄意侵權挑釁是導致局勢緊張的根源，菲方應立即停止侵權挑釁」，同時還特別警告菲律賓政府，不要挑戰中方維護自身合法權益的堅定決心。據了解，中國國務院於本月10日宣布成立「黃岩島國家級自然保護區」，此舉被各界視為對南海主權主張的進一步強化，並加劇該區域的緊張情勢。

針對中國海警與外交部的說詞，菲律賓國家海事委員會發言人洛佩斯（Alexander Lopez）則在同日透過手機簡訊回覆媒體，堅定駁斥中方列出的相關指控，更直言中方目前所發布的所有消息「都是謊言」、「完全不屬實」，「這又是一起中國官方向國內受眾散布虛假訊息和宣傳的例子。」

菲律賓海軍西菲律賓海發言人崔尼代（Rear Admiral Roy Vincent Trinidad）則對此表示，菲律賓絕不允許民主礁的任何部分遭到外國政府侵入與控制。崔尼代強調，正如菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）所言，「我們不會放棄一寸領土」，並稱菲律賓海軍已準備行動，以確保落實總統的指示。

崔尼代還提到，中國政府設立所謂的「黃岩島國家級自然保護區」計畫，意在為該國「虛假且非法的存在」進行辯護，毫無國際法依據，國際社會也不予承認。崔尼代表示，菲律賓將持續展開海上巡邏和空中監測，確保民主礁區域屬於菲律賓。

China’s Coast Guard used water cannons on Philippine ships near Scarborough Shoal, accusing Manila of “illegal” entry and ramming a vessel. pic.twitter.com/Gh3llxIusO — Open Source Intel （@Osint613） September 16, 2025

????New War Ground:

China’s Coast Guard used water cannons on Philippine ships near Scarborough Shoal, accusing of illegal entry and ramming a vessel.pic.twitter.com/nJotA2nDiXpic.twitter.com/71WOOwdB0g — दिव्यांश शर्मा （@Journo_Divyansh） September 16, 2025

中國國務院於本月10日宣布成立「黃岩島國家級自然保護區」，此舉被各界視為對南海主權主張的進一步強化，並加劇該區域的緊張情勢。（資料照，法新社）

