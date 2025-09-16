林芳正表明參選自民黨總裁 強調經驗與實績

日本官房長官林芳正今天下午宣布參選自民黨臨時總裁。（資料照）

2025/09/16 16:10

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕日本官房長官林芳正今天下午宣布參選自民黨臨時總裁，他強調將把自身所有的經驗與實績，全部用來為國家服務。他預定在本週另外舉行記者會發表「林方案」的具體政策。

現年64歲的林芳正，當選過5次參議員和2次眾議員，曾擔任過外相和文部科學相，在岸田內閣時擔任官房長官，石破內閣時被繼續延用。這次是他第3次挑戰總裁大位。去年二度參選，第一輪投票時在9名候選人中位居第4。

林芳正在今天在國會中向媒體正式表達參選的決心，他表示，支持石破首相到最後是很重要的事。在這不到一年的時間裡，他自認已盡力支持，但首相仍決定退任，令人遺憾。他表示，已下定決心，承接首相的心意引領自民黨，並為這個國家掌舵。

產經新聞報導，林芳正將持續致力於實現「工資增幅超過物價上漲」。至於憲法修正，他明言「在總裁任期內推動至修憲發議的心意至今未變」，表達將延續上次總裁選舉時的政見。

林芳正為舊岸田派的二把手，上週他已向前首相岸田文雄報告出馬意願，並已取得理解，不過，朝日新聞報導，舊岸田派內已有部分人馬可能轉向支持農林水產相小泉進次郎。

