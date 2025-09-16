為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    鈴木一朗西雅圖豪宅遭竊 妻遭催淚噴霧攻擊仍冷靜反鎖抵抗

    大聯盟名人堂球星鈴木一朗（左）位於西雅圖的豪宅2月遭入室搶劫，29歲男嫌（右）當庭爆粗口還狂比中指。（本報合成，法新社、擷取自X）

    大聯盟名人堂球星鈴木一朗（左）位於西雅圖的豪宅2月遭入室搶劫，29歲男嫌（右）當庭爆粗口還狂比中指。（本報合成，法新社、擷取自X）

    2025/09/16 16:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西雅圖警方近日公開調查細節，揭露今年2月名人堂球星「朗神」鈴木一朗的豪宅遭竊驚魂。當時慣犯梅索內特（Patrick Maisonet）闖入鈴木位於西雅圖的住處，企圖以催淚噴霧攻擊當時獨自在臥室的妻子鈴木弓子，但弓子臨危不亂迅速反鎖房門並死守，才阻止嫌犯入侵。

    綜合外媒報導，29歲嫌犯梅索內特（Patrick Maisonet）今年2月9日闖入鈴木一朗位於西雅圖的豪宅，當時鈴木弓子正在臥室，發現嫌犯試圖闖入後，她立即抵住房門，雖嫌犯從門縫中對其使用催淚噴霧，她仍冷靜反鎖房門，使嫌犯無法進入臥室。

    此外，梅索內特還涉及一連串針對西雅圖名人豪宅的竊盜案，受害者包括水手隊投手卡斯提歐（Luis Castillo）、道奇隊投手史內爾（Blake Snell）、前海鷹隊明星角衛謝爾曼 （Richard Sherman） 以及音樂家麥可莫（Macklemore）等人。今年8月21日，梅索內特在家中被警方逮捕。

    檢方表示，梅索內特在行竊過程中經常攜帶武器，甚至利用WIFI攔截器試圖延誤屋主報警。他本月4日出庭受審時對鏡頭怒吼、比中指並爆粗口；15日對涉及的10項重罪一概不認罪。檢察官強調，梅索內特的犯罪紀錄「令人不安」，早在2009年就因襲擊與入室盜竊被捕，2016年更曾涉入州際公路槍擊與劫車案。

    鈴木一朗與妻子鈴木弓子。（美聯社）

    鈴木一朗與妻子鈴木弓子。（美聯社）

