為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    前經濟安保相小林鷹之宣布參選自民黨總裁 凸顯年輕改革力量

    前經濟安保相小林鷹之宣布參選自民黨臨時總裁選舉。（法新社）

    前經濟安保相小林鷹之宣布參選自民黨臨時總裁選舉。（法新社）

    2025/09/16 15:29

    〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕自民黨臨時總裁選舉本週進入關鍵表態期，前經濟安保相小林鷹之和官房長官林芳正，先後於今天下午召開記者會正式宣布出馬。小林提出對年輕世代與在職勞動世代，實施「有期限的定率減稅」的構想，希望爭取年輕族群的支持。

    另外，前經濟安保相高市早苗也預定19日召開出馬記者會，農林水產相小泉進次郎也決定出馬，應該會於本週用正式宣布。前幹事長茂木敏充已於上週正式宣布參選。以目前情況看來，最終將有5人參選。

    小林鷹之在今天記者會中表示，自民黨已危在旦夕，這次搞不好是最後一次總裁選舉，強調他是帶著強烈的危機感參選。他希望帶領日本再次成為科技強國，並為世界所需要，具體提出了對人工智慧（AI）、量子和太空等戰略產業的大膽投資計畫。

    現年50歲的小林，已5次當選眾議員，被視為是自民黨新生代的保守派之星，去年他首次參選自民黨總裁，在第一輪投票時於9位候選人中拿下第5名。他強調自己是「穩健保守，會傾聽不同的意見」，他還主張年輕的力量是重啟自民黨的關鍵原動力，積極爭取中生代和年輕國會議員的支持。

    對於稅制的改革，小林提出將針對年輕世代與在職勞動世代，實施「有期限的定率減稅」，另外也將摸索「新的所得稅制度」，目標是維持與壯大厚實的中間階層。

    小林也主張進一步提高防衛費，日本政府預定在2027年度將防衛費提高到GDP 2%，小林認為，這根本不夠，應及時修改國家安全戰略，累積必要的資金。

    另在外國人政策方面，小林主張應加強管制外國資金收購日本企業和土地。小林也反對日本政府現行的太陽能政策，他表示，太陽能板已達到極限，尤其供應鏈過度依賴特定的國家，在設置上也與居民多有摩擦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播