前經濟安保相小林鷹之宣布參選自民黨總裁 凸顯年輕改革力量

前經濟安保相小林鷹之宣布參選自民黨臨時總裁選舉。（法新社）

2025/09/16 15:29

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕自民黨臨時總裁選舉本週進入關鍵表態期，前經濟安保相小林鷹之和官房長官林芳正，先後於今天下午召開記者會正式宣布出馬。小林提出對年輕世代與在職勞動世代，實施「有期限的定率減稅」的構想，希望爭取年輕族群的支持。

另外，前經濟安保相高市早苗也預定19日召開出馬記者會，農林水產相小泉進次郎也決定出馬，應該會於本週用正式宣布。前幹事長茂木敏充已於上週正式宣布參選。以目前情況看來，最終將有5人參選。

小林鷹之在今天記者會中表示，自民黨已危在旦夕，這次搞不好是最後一次總裁選舉，強調他是帶著強烈的危機感參選。他希望帶領日本再次成為科技強國，並為世界所需要，具體提出了對人工智慧（AI）、量子和太空等戰略產業的大膽投資計畫。

現年50歲的小林，已5次當選眾議員，被視為是自民黨新生代的保守派之星，去年他首次參選自民黨總裁，在第一輪投票時於9位候選人中拿下第5名。他強調自己是「穩健保守，會傾聽不同的意見」，他還主張年輕的力量是重啟自民黨的關鍵原動力，積極爭取中生代和年輕國會議員的支持。

對於稅制的改革，小林提出將針對年輕世代與在職勞動世代，實施「有期限的定率減稅」，另外也將摸索「新的所得稅制度」，目標是維持與壯大厚實的中間階層。

小林也主張進一步提高防衛費，日本政府預定在2027年度將防衛費提高到GDP 2%，小林認為，這根本不夠，應及時修改國家安全戰略，累積必要的資金。

另在外國人政策方面，小林主張應加強管制外國資金收購日本企業和土地。小林也反對日本政府現行的太陽能政策，他表示，太陽能板已達到極限，尤其供應鏈過度依賴特定的國家，在設置上也與居民多有摩擦。

