22歲男槍殺川普盟友柯克犯案後社群認罪 自首前仍開玩笑

槍殺柯克的22歲兇嫌羅賓森（Tyler Robinson）。（法新社）

2025/09/16 15:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國保守派活動家查理·柯克（Charlie Kirk）日前在猶他州猶他谷大學演講時遭槍擊身亡，兇嫌為22歲的泰勒·羅賓森（Tyler Robinson）。案發後不到兩天，羅賓森在被捕前透過社群平台「Discord」向友人坦承犯案，並表示「對這一切感到抱歉」。

綜合外媒報導，羅賓遜11日晚間透過Discord向朋友發送訊息，坦承犯行「昨天在猶他州立大學的是我，我對這一切感到抱歉。」同時，聯邦調查局（FBI）局長巴特爾 （Kash Patel）表示，現場留下的DNA證據，包括包裹步槍的毛巾與屋頂上的螺絲刀，均與羅賓森相符，檢方將以謀殺罪名起訴，最高可判死刑。

請繼續往下閱讀...

FBI另在羅賓森家中發現已銷毀的紙條，經重建後顯示，羅賓森在案發之前寫下：「我有機會除掉查理·柯克」、「我就要這麼做」。

檢察官提交的證詞指出，雖然動機仍不明，但羅賓森的家人提到他近來愈發傾向政治，並多次表達對柯克的不滿，在案發前的聚餐上，羅賓森曾談及對柯克的厭惡，當時另一位家人也表達對柯克的觀點的不滿。

羅賓森在案發後還曾與友人開玩笑，稱自己與通緝照中的嫌疑人「長得很像」，甚至調侃要「丟掉宣言和步槍複製品」。不過在當局公開更清晰影像後，羅賓森的父親認出他，隨即勸其自首，羅賓森於案發9小時後投案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法