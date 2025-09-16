為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澤倫斯基怒批中國「言行不一」 一手喊停火、一手迎普廷

    俄羅斯總統普廷（前左）與中國國家主席習近平（前中）3日並肩步行前往出席中共九三閱兵。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷（前左）與中國國家主席習近平（前中）3日並肩步行前往出席中共九三閱兵。（美聯社）

    2025/09/16 14:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基近日在基輔舉行的「雅爾達歐洲戰略」（YES）年度峰會上，罕見地對中國提出嚴厲批評，指控北京在俄烏戰爭中的立場「言行不一」，並呼籲西方國家必須找出方法，透過中國來施壓俄羅斯結束戰爭。

    根據中央社與印度《The Print》等多家媒體報導，澤倫斯基在致詞時，將矛頭直接對準北京。他表示，中國雖然對外宣稱支持停火、反對戰事升級，但實際行動卻與言論不符。澤倫斯基說：「中國打着停火旗號，又稱不要擴大戰事，但普廷並不為所動，中方卻張開雙臂歡迎普廷。」他認為，觀察目前局勢，北京似乎缺乏真正終止戰爭的意願。澤倫斯基強調：「我們必須找出方法影響中國，讓它利用對俄羅斯的影響力來結束這場戰爭。」

    籲北約強硬回應無人機入侵

    除了對中國的批評，澤倫斯基也針對近期俄羅斯無人機入侵波蘭領空的事件，向北約盟國發出警告。他批評，北約雖有派戰機升空攔截，但後續卻未見對俄羅斯採取具體的懲罰措施，「俄羅斯的後果是什麼？坦白說，沒有」。他認為，普廷此舉意在削弱北約的信心，並拖延對烏克蘭的軍事援助。澤倫斯基呼籲北約必須展現更堅定的立場，否則恐讓普廷「得寸進尺」。

    面對美國與俄羅斯之間的外交接觸，澤倫斯基重申，絕不信任普廷，任何以交換烏克蘭領土來換取和平的提議，都絕不會發生。他說：「給普廷這塊或那塊烏克蘭土地，好讓他停止戰爭，那種事不會發生。而且那不是一個解決方案，那只是一個暫停。」

    他強調，普廷的目標是佔領整個烏克蘭，除非被迫，否則他不會停止。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播