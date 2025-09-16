澤倫斯基怒批中國「言行不一」 一手喊停火、一手迎普廷

俄羅斯總統普廷（前左）與中國國家主席習近平（前中）3日並肩步行前往出席中共九三閱兵。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基近日在基輔舉行的「雅爾達歐洲戰略」（YES）年度峰會上，罕見地對中國提出嚴厲批評，指控北京在俄烏戰爭中的立場「言行不一」，並呼籲西方國家必須找出方法，透過中國來施壓俄羅斯結束戰爭。

根據中央社與印度《The Print》等多家媒體報導，澤倫斯基在致詞時，將矛頭直接對準北京。他表示，中國雖然對外宣稱支持停火、反對戰事升級，但實際行動卻與言論不符。澤倫斯基說：「中國打着停火旗號，又稱不要擴大戰事，但普廷並不為所動，中方卻張開雙臂歡迎普廷。」他認為，觀察目前局勢，北京似乎缺乏真正終止戰爭的意願。澤倫斯基強調：「我們必須找出方法影響中國，讓它利用對俄羅斯的影響力來結束這場戰爭。」

籲北約強硬回應無人機入侵

除了對中國的批評，澤倫斯基也針對近期俄羅斯無人機入侵波蘭領空的事件，向北約盟國發出警告。他批評，北約雖有派戰機升空攔截，但後續卻未見對俄羅斯採取具體的懲罰措施，「俄羅斯的後果是什麼？坦白說，沒有」。他認為，普廷此舉意在削弱北約的信心，並拖延對烏克蘭的軍事援助。澤倫斯基呼籲北約必須展現更堅定的立場，否則恐讓普廷「得寸進尺」。

面對美國與俄羅斯之間的外交接觸，澤倫斯基重申，絕不信任普廷，任何以交換烏克蘭領土來換取和平的提議，都絕不會發生。他說：「給普廷這塊或那塊烏克蘭土地，好讓他停止戰爭，那種事不會發生。而且那不是一個解決方案，那只是一個暫停。」

他強調，普廷的目標是佔領整個烏克蘭，除非被迫，否則他不會停止。

