魯比歐：川普下週可能與澤倫斯基會晤 努力推動烏俄和平

美國國務卿魯比歐今（16）日表示，總統川普很可能將在下週與烏克蘭總統澤倫斯基會面。圖為澤倫斯基8月18日在白宮與川普會晤。（法新社）

2025/09/16 14:57

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國國務卿魯比歐今（16）日表示，總統川普仍希望促使烏克蘭與俄羅斯和平協議，他很可能將在下週與烏克蘭總統澤倫斯基會面。

根據《法新社》報導，魯比歐在以色列告訴記者，川普一直致力於讓烏俄達成和平協議，並強調他曾與俄羅斯總統普廷通過多次電話，也與澤倫斯基有多次會晤。

請繼續往下閱讀...

魯比歐指出，川普很可能下週於紐約再次與澤倫斯基會晤，因屆時各國領袖將齊聚聯合國大會。

魯比歐強調，川普會為了和平持續努力。如果和平還有可能，那麼川普希望能實現它。

他補充，川普最終可能得出不可能取得和平的結論，但現在還沒到那個地步。

魯比歐聲稱，川普特殊之處在於他能同時與普廷、澤倫斯基以及歐洲各國對話，他在調解俄烏衝突中扮演關鍵角色。

魯比歐說，若川普之後選擇退出在烏俄雙方間的斡旋，或對俄羅斯實施制裁後說「我不管了」（I'm done），那麼世上就再也沒有人能夠調解俄烏衝突，使其畫下句點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法