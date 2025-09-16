美國官方認證「毒品國」！ 川普正式將中國列入黑名單

川普在提交給國會的決定中指控，中國是全球最大的芬太尼前體化學品來源國，並透過出口補貼等方式，助長墨西哥等地的毒品製造。（路透檔案照）

2025/09/16 14:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中緊張關係再度急劇升級。根據美國國務院15日公布的總統備忘錄，美國總統川普已正式向國會提交決定，將中國與阿富汗、哥倫比亞、墨西哥等國並列，正式認定為「主要毒品轉運或非法藥物生產國」。

在這份決定美國下個財政年度毒品管制政策的關鍵官方文件中，川普明確將矛頭指向北京。美聯社的報導整理指出，川普政府的指控包含：中國是「世界上最大的芬太尼前體化學品來源國」，長期為這些原料提供出口補貼，並且未能阻止國內企業將化學品販售給墨西哥等地的犯罪集團。備忘錄中亦提及，中國同時也是俗稱「冰毒」的甲基安非他命的主要源頭。

為關稅措施提供政策基礎

此次官方的正式「點名」，為川普政府近期將鴉片止痛藥芬太尼（fentanyl）問題與貿易關稅直接掛鉤的行動，提供了更強硬的政策基礎。川普在2月初，便曾以此為由，對所有中國進口商品加徵10%的關稅；本月稍早，更將此稅率提高至20%。川普政府表示，由於北京未能採取果斷行動，因此決定採取「大膽行動」，追究其責任。

根據《美聯社》補充報導，對於美方的指控與相關措施，北京當局強烈反駁。中國外交部長王毅上週便向媒體表示，中方本著人道精神協助美國，但「美國不應以怨報德，甚至任意加徵關稅」。中方堅稱，反對美國以芬太尼相關議題為藉口，對中國實施非法制裁與不合理的施壓。

