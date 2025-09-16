為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    以色列防長稱加薩遭猛烈襲擊正在燃燒 任務完成前不退縮

    加薩市在15日遭到以色列猛烈襲擊。（美聯社）

    2025/09/16 13:51

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕巴勒斯坦居民聲稱，加薩市各地在15日遭到猛烈襲擊。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）隨後在今（16）日表示，加薩正在燃燒（Gaza is burning）。卡茲強調，直到任務完成前，以色列都不會鬆懈和後退。

    根據美聯社報導，卡茲在X上暗示針對加薩市的進攻已開始。他指出加薩正在燃燒，以軍正打擊恐怖分子基礎設施，為釋放人質和擊敗哈瑪斯創造條件。

    卡茲發表此言論之際，計畫見卡達官員的美國國務卿魯比歐正準備前往卡達。卡達官員仍對以色列9日空襲其首都杜哈以暗殺哈瑪斯高層的行為感到憤怒。

    魯比歐在離開以色列前往卡達途中，對記者說以色列已在加薩展開行動，並強調現在已到關鍵時刻。他表示，讓以色列與加薩達成協議的時間窗口極短，可能只剩下幾週甚至幾天時間。魯比歐補充，首要選擇仍是透過談判解決問題。

    另外針對加薩市遭攻擊一事，接收罹難者遺體的希法醫院（Shifa）表示，加薩市西部1所房屋遭到襲擊，造成至少5名巴勒斯坦人死亡，其中包括2名兒童。

    加薩居民也指出，另一次襲擊擊中該市西南部至少3棟房屋，醫護人員正在廢墟中搜尋倖存者。

