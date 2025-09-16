法律戰再起！繼CBS、華爾街日報後 川普鎖定紐時索賠150億美元

美國總統川普7月間才日提告《華爾街日報》及其所屬的新聞集團創辦人、全球媒體大亨梅鐸（左）。（路透檔案照）

2025/09/16 13:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普正將「天價誹謗訴訟」，當作打擊主流媒體的系統性武器。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，繼先前對哥倫比亞廣播公司（CBS）與《華爾街日報》採取法律行動後，川普15日再度宣布，計畫對《紐約時報》提起一項金額高達150億美元（約新台幣4595億元）的誹謗訴訟。

川普透過其自創的社群平台「真相社群」（Truth Social）發文，宣告此一法律行動，他寫道：「今天，我擁有提起一項對《紐約時報》150億美元誹謗與名譽損害訴訟的巨大榮幸。」川普在文中指出，訴訟將在佛羅里達州提出，但並未具體說明是針對該報的哪些報導。他僅籠統地指控，該報對他本人、家人及事業，發表了不實陳述。

法律戰成慣用武器 曾獲鉅額和解

此舉並非川普首次對媒體巨擘興訟。先前他便曾指控CBS在專訪時進行「誤導性剪輯」，並最終與其母公司派拉蒙（Paramount）達成總值3600萬美元（約新台幣10.6億元）的和解。外界分析，派拉蒙當時正洽談出售交易，選擇和解或有商業考量，但此案無疑助長了川普以法律戰向媒體施壓的策略。

不僅如此，今年7月，川普也對媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的《華爾街日報》提告，就一篇涉及已故富商淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的報導，索賠至少100億美元。CNN指出，如今《紐約時報》成為最新目標，再次印證川普正將法律訴訟，當作挑戰他所認定「假新聞媒體」的慣用武器。

