美空軍啟動空軍一號改裝！卡達贈機引爆國安爭議 兩黨議員齊轟

美國總統川普今年2月，為凸顯波音公司延遲交付新一代「空軍一號」，曾在佛州棕櫚灘國際機場登上圖中這架卡達私人波音747視察。（美聯社資料照）

2025/09/16 12:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統專機「空軍一號」的換代計畫，正引發一場嚴峻的國家安全風暴。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國空軍15日證實，已開始對一架由卡達於今年夏天贈送的波音747客機進行改裝。川普總統已表態，希望將這架「禮物」打造為新的空軍一號，但此舉已引發國會跨黨派的強烈反彈。

多位重量級議員已對此計畫提出嚴厲警告。共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）直言，此舉「構成重大的間諜與監控問題」。民主黨籍參議院軍事委員會資深成員里德（Jack Reed）的措辭則更為嚴厲，他警告，接受這架飛機將「帶來巨大的反情報風險，因其給予了一個外國潛在接觸敏感系統與通訊的機會」。

報導指出，要將一架來自外國政府的二手飛機改裝成符合美國總統安全需求的專機是一項「艱鉅的任務」。負責的中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）等情報安全機構，基本上必須將飛機完全拆解至僅剩機身骨架，再以必要的機密安全與通訊設備進行重建。美國空軍部長梅因克（Troy Meink）6月時曾向國會表示，改裝費用「可能」會低於4億美元（約新台幣122億元），過程則可能耗時數月至2年之久。

這項充滿爭議的改裝計畫，正值美國與卡達關係微妙緊張之際。在以色列上週空襲位於卡達首都杜哈的「哈瑪斯」高層官員後，兩國關係略顯緊繃。美國國務卿魯比歐預定16日抵達卡達訪問，但官員並未透露細節，儘管卡達方面堅稱，兩國的防務夥伴關係依然穩固，但在此敏感時機推進這項計畫，勢將引發更多質疑。

