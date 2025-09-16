「資優生」兇手一槍就殺掉柯克！ 和同事聊天曾炫耀槍法神準

22歲兇手羅賓森（Tyler Robinson）。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕保守派活動家柯克（Charlie Kirk）日前在猶他州猶他谷大學發表演講時，遭到22歲兇手羅賓森（Tyler Robinson）槍擊身亡。羅賓森被捕後遭起底成績優良的「資優生」，打破外界先前認為兇嫌是「職業槍手」、「專業人士」的推測。至於羅賓森的槍法為何如此精準，他的前同事一段受訪內容也吐露端倪。

綜合外媒報導，羅賓森曾作為學徒，在一間電力工程公司工作實習，一名他不願具名的同事告訴《華盛頓郵報》，羅賓森在工作時很少說話，「除了當話題轉移到槍枝上時」。這名同事說，當時他剛買了把新手槍，並向自己的主管展示，羅賓森和另名同事就湊了上來，他們就在卡車旁邊開始討論自己擁有的槍枝。

同事指出，羅賓森當時曾自曝，他最遠曾擊中450碼（約411公尺）外的目標。該名同事形容，羅賓森平常冷漠無情，但那次談話時他非常興奮──且是興奮到了極致。同事說，羅賓森從未流露出太多情緒，總是非常安靜，而這好像就是他們唯一一次的交談。而他還記得，當他們一次聊到政治時，羅賓森就溜到後面洗衣房，並戴上了耳機。

另外，也有媒體指出，羅賓森一家喜歡旅行、露營及打獵，在一張照片中可見，羅賓森和他的兄弟們都擁有槍枝。

柯克11日在猶他谷大學戶外演講時，遭潛伏在200碼（約188公尺）外建物屋頂上的羅賓森一槍擊中頸部斃命。在如此遠的射擊距離，要達到命中目標，除了槍械與瞄準器外，射手的技巧、風速、彈道計算等都要非常專業。

