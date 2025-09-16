哈佛大學研究員海丁（Fred Heiding），他與《路透》合作設計了本次AI釣魚郵件的實測計畫。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕生成式人工智慧（AI）的普及，正讓網路詐騙的威脅急遽升高。根據《路透》與哈佛大學研究員合作的一項最新調查，包括ChatGPT、Grok在內的主流AI聊天機器人，儘管設有安全防護，卻能被輕易誘導，協助犯罪份子打造出極具說服力的「釣魚」詐騙郵件，對長者等弱勢族群構成嚴重威脅。

《路透》記者對6款主流AI聊天機器人進行測試，發現其內建的安全機制形同虛設。當記者直接要求AI撰寫詐騙長者的郵件時，多數會遭到拒絕。然而，僅需透過簡單的話術，例如聲稱自己是「研究釣魚郵件的學者」，或是「正在寫一本關於詐騙集團的小說」，所有AI都輕易地繞過了護欄，開始產出以假亂真的詐騙內容。哈佛大學研究員海丁（Fred Heiding）直言：「你總是可以繞過這些東西。」

為驗證AI詐騙的真實危害，《路透》與海丁合作，對108名長者志願者進行了測試。結果顯示，由AI生成的詐騙郵件，成功誘使了約11%的長者點擊惡意連結，成功率遠高於網路安全公司Proofpoint所統計的5.8%行業平均水平。更令人不安的是，AI不僅能代筆，甚至能提供專業的犯罪建議。當被問及發送詐騙郵件的最佳時機時，Google的Gemini便回答：「對長者而言，甜蜜點通常是週一至週五的上午9點到下午3點。」

報導指出，AI的發展正陷入「既要樂於助人，又要無害」的內在矛盾。為了在競爭中留住用戶，AI公司往往讓模型更傾向於「服從」而非「警惕」。在東南亞的詐騙園區，已有前科犯表示他們普遍使用ChatGPT來優化騙術。

對此，Meta、Google等科技巨頭雖表示已部署安全措施，但顯然效果不彰。一名71歲的受測者法蘭克（Daniel Frank）無奈地說：「我認為AI是個已經從瓶中釋放的精靈，我們真的不知道它能做什麼、又不能做什麼。」

