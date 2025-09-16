古巴「夢幻逸品」雪茄幕後... 6萬囚犯被迫做一支支手工捲

這些囚犯生產的雪茄未貼品牌標籤，但最終被包裝成古巴著名品牌如Cohiba（高希霸）等銷往歐洲及英國市場。示意圖。（路透）

2025/09/16 11:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕古巴雪茄以其頂級品質和傳統手工工藝聞名於世，價格高昂不僅因為其獨特的氣候條件和珍貴的菸草原料，更源自於製作過程中耗費大量時間與人力的精緻工序。然而，最新報告揭露這背後隱藏著令人震驚的黑暗真相：至少有6萬名囚犯在極其嚴苛的條件下被強迫勞動，將產品輸往歐洲市場，而其中部分囚犯就成為這些「夢幻逸品」的無名苦力。

根據《衛報》報導 ，近日一份由馬德里非政府組織「囚犯捍衛者」（Prisoners Defenders）發布的報告揭露，古巴至少有7座監獄設置雪茄生產線，涉及約505名囚犯被迫從事高強度的雪茄製作工作。這些囚犯每年生產約1167萬支雪茄，佔據全國年產量的7.5%。在基比坎（Quivicán）最高安全監獄中，至少有40名囚犯每日必須完成60支手工捲製的哈瓦那雪茄，但只有達到「出口品質標準」的雪茄才會被納入計算，工作壓力與強制性令人難以想像。

受訪囚犯和其家屬透露，他們在沒有足夠工具、培訓的狀況下，被迫勞動，且普遍遭受威脅、暴力甚至性騷擾。一位前囚犯表示，若拒絕工作，便會被記入案底，影響假釋和探視權利。報告還強調，非裔古巴人在監獄中比例遠高於一般人口，且他們多被派往最艱苦的強迫勞動崗位，顯示監獄內存在嚴重的種族歧視問題。

報告表示，這些囚犯生產的雪茄未貼品牌標籤，但最終被包裝成古巴著名品牌如Cohiba（高希霸）等銷往歐洲及英國市場。此外，報告還提到囚犯被強迫生產的馬拉布木炭，以「生態」標籤銷往歐洲多國，如西班牙、葡萄牙、義大利、希臘和土耳其。報告指控這些產品的製造過程屬於「現代奴役」，並呼籲國際社會禁止相關產品的進口。

該非政府組織已將調查報告提交至多個消費國的政府、聯合國及美洲人權委員會，要求對古巴政府施壓，並呼籲允許獨立國際調查團隊進入古巴監獄進行監督。

