指控美國侵略行為 委內瑞拉總統：美方為犯罪找理由

馬杜洛15日表示，近期委內瑞拉與美國之間發生的一連串事件，是美國的「侵略行為」，包括在司法、政治、外交及軍事層面的侵略。（美聯社）

2025/09/16 11:11

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導販毒集團，向美國運輸毒品，因此川普調動軍力向南加勒比海地區部署，2日更再度下令針對走私集團發動攻擊。馬杜洛15日表示，近期委內瑞拉與美國之間發生的一連串事件，是美國的「侵略行為」，包括在司法、政治、外交及軍事層面的侵略。

根據《路透》報導，馬杜洛15日與軍方高層及其他官員舉行記者會，馬杜洛強調，美國政府正在試圖對於向委內瑞拉發動的「犯罪攻擊」尋找正當理由，「這不是兩國緊張關係，而是一連串的侵略行為」。

馬杜洛提到，委內瑞拉政府過去曾向美方官員會晤，商討從人質釋放到選舉條件等各類議題，但馬杜洛15日直言：「兩國之間的溝通已被丟棄，而且是美方丟的，伴隨著他們的死亡威脅與勒索。」

委內瑞拉外交部長吉爾（Yvan Gil）在上週六（13日）的記者會上，指控1艘美軍驅逐艦於12日「非法且帶有敵意地登上」其1艘鮪魚漁船，並扣留船上9名人員長達8小時。馬杜洛15日再度此空此事，強調美國在「找碴」。

