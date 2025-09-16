百年歷史沉船重見天日！「F.J.國王號」在密西根湖底被尋獲

威斯康辛州歷史學會和威斯康辛州水下考古協會15日宣布，在多爾半島貝利港附近發現「F.J.國王號」殘骸。（美聯社）

2025/09/16 10:46

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕經過數十年對密西根湖底的搜尋，搜尋人員終於在威斯康辛州海岸線附近發現1艘幽靈船殘骸，該船在近140年前的一場猛烈風暴中沉沒。

根據美聯社報導，威斯康辛州歷史學會和威斯康辛州水下考古協會15日宣布，由研究員貝洛德（Brendon Baillod）領導的團隊，在威斯康辛州多爾半島（Door Peninsula）貝利港（Bailey’s Harbor）附近發現「F.J.國王號」（F.J. King）殘骸。

「F.J.國王號」是一艘長43.89公尺的三桅貨運帆船，建於1867年，用於運輸穀物和鐵礦石。該船於1886年9月15日在多爾半島附近遭遇強風，當時它正從密西根州埃斯卡納巴（Escanaba）運送鐵礦石前往芝加哥。

高達2.4至3米的巨浪沖破船體接縫，經過數小時的抽水後，格里芬（William Griffin）船長命令船員進入船上的雙桅小艇逃生。之後1艘路過的縱帆船救起他們，並將他們送往貝利港。「F.J.國王號」則是沉入水中。

自1970年代後，搜尋人員一直尋找「F.J.國王號」，但關於該船具體沉沒地點的說法不一致，導致搜尋工作舉步維艱。在漫長但一無所獲的搜尋工作中，「F.J.國王號」在搜尋者中逐漸成為幽靈船。

而貝洛德與其領導團隊，成功發現幽靈船。貝洛德根據某位燈塔看守員給出的位置，畫了1個5.17平方公里的網格並開始搜索。側掃聲納在距離燈塔看守員不到0.8公里的地方發現長約42.6公尺的「F.J.國王號」殘骸。

貝洛德在公告中表示，船體看起來幾乎完好無損，這讓團隊感到意外。他指出，團隊對成功找到「F.J.國王號」感到不可置信。

