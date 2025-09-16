為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    百年歷史沉船重見天日！「F.J.國王號」在密西根湖底被尋獲

    威斯康辛州歷史學會和威斯康辛州水下考古協會15日宣布，在多爾半島貝利港附近發現「F.J.國王號」殘骸。（美聯社）

    威斯康辛州歷史學會和威斯康辛州水下考古協會15日宣布，在多爾半島貝利港附近發現「F.J.國王號」殘骸。（美聯社）

    2025/09/16 10:46

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕經過數十年對密西根湖底的搜尋，搜尋人員終於在威斯康辛州海岸線附近發現1艘幽靈船殘骸，該船在近140年前的一場猛烈風暴中沉沒。

    根據美聯社報導，威斯康辛州歷史學會和威斯康辛州水下考古協會15日宣布，由研究員貝洛德（Brendon Baillod）領導的團隊，在威斯康辛州多爾半島（Door Peninsula）貝利港（Bailey’s Harbor）附近發現「F.J.國王號」（F.J. King）殘骸。

    「F.J.國王號」是一艘長43.89公尺的三桅貨運帆船，建於1867年，用於運輸穀物和鐵礦石。該船於1886年9月15日在多爾半島附近遭遇強風，當時它正從密西根州埃斯卡納巴（Escanaba）運送鐵礦石前往芝加哥。

    高達2.4至3米的巨浪沖破船體接縫，經過數小時的抽水後，格里芬（William Griffin）船長命令船員進入船上的雙桅小艇逃生。之後1艘路過的縱帆船救起他們，並將他們送往貝利港。「F.J.國王號」則是沉入水中。

    自1970年代後，搜尋人員一直尋找「F.J.國王號」，但關於該船具體沉沒地點的說法不一致，導致搜尋工作舉步維艱。在漫長但一無所獲的搜尋工作中，「F.J.國王號」在搜尋者中逐漸成為幽靈船。

    而貝洛德與其領導團隊，成功發現幽靈船。貝洛德根據某位燈塔看守員給出的位置，畫了1個5.17平方公里的網格並開始搜索。側掃聲納在距離燈塔看守員不到0.8公里的地方發現長約42.6公尺的「F.J.國王號」殘骸。

    貝洛德在公告中表示，船體看起來幾乎完好無損，這讓團隊感到意外。他指出，團隊對成功找到「F.J.國王號」感到不可置信。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播