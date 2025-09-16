為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    抗中再升級！ 澳洲巴紐共同防禦條約曝光：一方遇襲 共同反制

    澳洲將與巴布亞紐幾內亞簽署共同防禦條約，2國軍隊將全面整合。圖為澳洲國防軍和巴紐部隊舉行聯合演習。（取自澳洲陸軍第3旅臉書）

    澳洲將與巴布亞紐幾內亞簽署共同防禦條約，2國軍隊將全面整合。圖為澳洲國防軍和巴紐部隊舉行聯合演習。（取自澳洲陸軍第3旅臉書）

    2025/09/16 10:47

    〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲為反制中國在太平洋地區擴張而積極佈局的最新安全戰略，其核心內容首度曝光。根據《法新社》16日取得的協議副本，澳洲與巴布亞紐幾內亞即將簽署的歷史性防務條約，將明確承諾雙方共同防禦，若任一方遭受武裝攻擊，將採取行動共同反制。

    這份被視為抗衡北京影響力的關鍵協議，其草案文字寫道：「締約雙方皆認知，在太平洋範圍內對任一方的武裝攻擊，將被視為對彼此和平與安全及太平洋安全的危害。」條約並補充，雙方宣告將「根據其憲法程序，採取行動以反制共同的危險」。協議開宗明義便指出，兩國正共同面臨「對其國家利益與區域安全的新興威脅」。

    這份歷史性協議原廣泛預期將在15日由巴紐內閣批准，並由來訪的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與巴紐總理馬拉普（James Marape）簽署。然而，艾班尼斯16日向媒體證實，簽署儀式因程序問題而推遲。他解釋：「他們（巴紐內閣）沒有達到法定人數，因為每個人都回到自己的家鄉，去慶祝這個遍及全國的（獨立50週年）慶典。」艾班尼斯補充說：「我們將能夠在明天（17日）推進這項條約。」

    抗衡中國擴張 澳強化太平洋佈局

    巴紐是美拉尼西亞地區面積最大、人口最多的國家，對澳洲具有重要的戰略意義。近年來，中國透過數十億美元的援助，在太平洋地區積極擴張影響力，已成功使索羅門群島等國與台灣斷交，轉向承認北京。為此，坎培拉當局近年來大幅加強與該地區的往來，試圖鞏固其傳統影響力。然而，澳洲的努力也非一帆風順，艾班尼斯上週訪問萬那杜時，便未能如期簽署一份類似的安全協議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播