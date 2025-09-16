抗中再升級！ 澳洲巴紐共同防禦條約曝光：一方遇襲 共同反制

澳洲將與巴布亞紐幾內亞簽署共同防禦條約，2國軍隊將全面整合。圖為澳洲國防軍和巴紐部隊舉行聯合演習。（取自澳洲陸軍第3旅臉書）

2025/09/16 10:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲為反制中國在太平洋地區擴張而積極佈局的最新安全戰略，其核心內容首度曝光。根據《法新社》16日取得的協議副本，澳洲與巴布亞紐幾內亞即將簽署的歷史性防務條約，將明確承諾雙方共同防禦，若任一方遭受武裝攻擊，將採取行動共同反制。

這份被視為抗衡北京影響力的關鍵協議，其草案文字寫道：「締約雙方皆認知，在太平洋範圍內對任一方的武裝攻擊，將被視為對彼此和平與安全及太平洋安全的危害。」條約並補充，雙方宣告將「根據其憲法程序，採取行動以反制共同的危險」。協議開宗明義便指出，兩國正共同面臨「對其國家利益與區域安全的新興威脅」。

這份歷史性協議原廣泛預期將在15日由巴紐內閣批准，並由來訪的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與巴紐總理馬拉普（James Marape）簽署。然而，艾班尼斯16日向媒體證實，簽署儀式因程序問題而推遲。他解釋：「他們（巴紐內閣）沒有達到法定人數，因為每個人都回到自己的家鄉，去慶祝這個遍及全國的（獨立50週年）慶典。」艾班尼斯補充說：「我們將能夠在明天（17日）推進這項條約。」

抗衡中國擴張 澳強化太平洋佈局

巴紐是美拉尼西亞地區面積最大、人口最多的國家，對澳洲具有重要的戰略意義。近年來，中國透過數十億美元的援助，在太平洋地區積極擴張影響力，已成功使索羅門群島等國與台灣斷交，轉向承認北京。為此，坎培拉當局近年來大幅加強與該地區的往來，試圖鞏固其傳統影響力。然而，澳洲的努力也非一帆風順，艾班尼斯上週訪問萬那杜時，便未能如期簽署一份類似的安全協議。

