海地幫派屠殺逾50人、屍體遭野狗啃食 人權組織揭慘況

圖為海地首都太子港一間大學醫院內，醫護人員9日緊急運送傷患的混亂景象。在幫派暴力失控的當下，類似的場景已成日常。（美聯社）

2025/09/16 10:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕海地再次陷入人間煉獄。根據《法新社》引述當地人權組織的報告，海地幫派上週在首都太子港（Port-au-Prince）北郊地區發動一系列殘酷攻擊，造成超過50名平民慘遭屠殺。報告中令人髮指的細節指出，部分罹難者的屍體甚至被遺棄在灌木叢中，遭野狗啃食。

發動此次攻擊的是名為「同生共存」（Viv Ansanm）的幫派聯盟，該組織自2024年3月起便控制了卡巴雷鎮（Cabaret）。人權團體「全國人權捍衛網絡」（RNDDH）指控，該幫派於9月11日與12日，對鄰近的拉博德里鎮（Laboderie）平民，展開「極其殘酷的屠殺」。

請繼續往下閱讀...

報告稱：「他們謀殺了超過50人，並放火焚燒數十棟房屋。」倖存者倉皇逃往鄰近地區，甚至有人乘船出海，試圖躲避攻擊者的追殺。

作為西半球最貧窮的國家，海地長期深陷暴力泥沼，首都太子港九成以上地區已淪入幫派之手。今年初，幫派聯盟發動大規模攻擊，迫使總理亨利（Ariel Henry）辭職。儘管後續部署了由肯亞領導的多國部隊，以支援海地警方，但顯然未能有效遏止暴力。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）上月才警告，海地的「國家權力正在崩潰」，暴力正從首都向外蔓延。

古特瑞斯14日譴責這起屠殺事件，並呼籲各國「加速在後勤、人員與資金上，強化多國安全支援團的努力」。然而，數據顯示危機持續惡化，根據聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）統計，光是今年上半年，海地就至少有3141人死於暴力衝突。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法