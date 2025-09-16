為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    三度挑戰！日本官房長官林芳正宣布參選自民黨總裁

    日本官房長官林芳正將於16日下午召開記者會，表態參加自民黨總裁選舉。（路透資料照）

    日本官房長官林芳正將於16日下午召開記者會，表態參加自民黨總裁選舉。（路透資料照）

    2025/09/16 13:04

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本官房長官林芳正今（16）日下午將召開記者會，宣布參加自民黨總裁（黨主席）選舉，角逐總理大位。這是他從政生涯第三度競逐自民黨總裁寶座，選舉預計10月4日投開票。

    《共同社》報導，自民黨總裁選舉通常每3年一次，任期3年，得連選3任。自民黨在去年10月眾議院大選、今年6月東京都議員選舉、7月參議院大選接連失利後，日本首相石破茂本月7日宣布辭去自民黨總裁、卸任總理，為敗選負責。

    前經濟安全保障大臣小林鷹之也將於16日下午宣布參選。此前已宣布參選的前幹事長茂木敏充將前往東京都內的超市視察。

    本次總裁選舉中，如何評價自民黨與公明黨作為高物價對策而列入參院選舉競選承諾的發放現金補貼成為爭論焦點之一。各候選人將就經濟等領域的政策展開競爭。

    《產經新聞》報導，這將是64歲的林芳正第3次挑戰總裁大位，前兩次分別是2012年與去年。林芳正於1995年首度當選山口縣參議員，連任5屆後，於2021年轉戰眾議院並當選。他曾在岸田文雄及石破茂內閣擔任官房長官，實務經驗豐富。

