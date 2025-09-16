成人片女星戰翻Meta！法院認證「任意」關帳號 勒令改規則

哥倫比亞成人內容女星埃斯戈麥斯（Esperanza Gomez，如圖），因其Instagram帳號在發布類似圖中的職業照片後遭無預警關閉，成功對社群媒體巨頭Meta提起訴訟。（圖：Instagram @yoesperanzagomez）

2025/09/16 09:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕社群媒體巨頭的內容審核政策，在南美洲遭遇重大司法挑戰。根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，哥倫比亞憲法法院12日做出一項裁決，認定Meta公司因關閉該國知名、現年44歲的成人內容女星戈麥斯（Esperanza Gomez）的Instagram帳號，已「不正當地限制了她的言論自由」。

這起案件源於擁有超過500萬粉絲的戈麥斯，其Instagram帳號在發布了她身著內衣的職業照片後，遭到關閉。戈麥斯申訴，此舉影響了她的工作能力，且Meta並未提供明確解釋。Meta方面則辯稱，戈麥斯違反了平台關於裸露內容的規定。

然而，憲法法院並未採納Meta的說法。判決指出，Meta在關閉戈麥斯帳號的過程中行事「武斷」，且「不一致地應用其關於裸露和性服務的政策」，因為法院注意到，其他與戈麥斯內容相似的帳號，卻仍能繼續活躍。法院承認社群平台有審核內容的必要，但這並不構成「在沒有明確和透明理由的情況下」關閉帳號的正當性。

勒令修改全球政策 影響深遠

此項判決的影響，遠不止恢復單一帳號。法院命令Meta必須「審查並調整Instagram的使用條款與隱私政策，以便使用者能清楚了解對內容審核決定的申訴機制」。儘管判決未指明不遵守的具體制裁，但已為使用者權利立下重要標竿。這並非南美法院首次要求社群網路改變政策，今年六月，巴西最高法院也曾裁定社群媒體需為非法內容直接負責。

