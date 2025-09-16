加州男兩度駕機擅闖海軍基地還偷車 遭控聯邦重罪

加州一名男子曾兩度非法駕駛小型飛機降落在加州「聖克萊門蒂島」的海軍基地，並竊取一輛海軍卡車。後續男子被指控竊取政府財產以及非法進入海軍設施，最重可面臨10年有期徒刑。圖為「聖克萊門蒂島」。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名男子曾兩度非法駕駛小型飛機降落在沿海島嶼的海軍基地，並竊取一輛海軍卡車，被指控竊取政府財產以及非法進入海軍設施，最重可面臨10年有期徒刑。

根據《美聯社》報導，來自聖地牙哥的37歲男子懷特（Andrew Kyle White）起初在2023年10月駕駛小型飛機「Glastar」，在未經允許的狀態下降落在加州沿岸「聖克萊門蒂島」（San Clemente Island）的海軍機場上。事後他被告知，未經海軍許可前往聖克萊門蒂島已經屬於犯罪行為，未來他不得再犯。

沒想到懷特在今年4月6日再次駕駛飛機飛往聖克萊門蒂島，未經許可就擅自降落。懷特降落之後，還偷走海軍一輛卡車，在島上四處駕駛，甚至撞向封鎖區域的上鎖大門。根據法庭文件內容顯示，懷特在島上亂闖，直到4月7日早上才被拘捕。監視器拍下懷特在島上閒晃的過程，還發現懷特將卡車開到崎嶇地形之後受困。

官員估算，懷特闖進海軍機場後造成的損耗，需要花費將近500小時來修復，並造成海軍損失50萬美元。懷特被起訴後，曾獲准交保候傳，但懷特卻剪斷腳踝上的電子腳鐐後，後續已被當局羈押。懷特被指控竊取政府財產罪，最高將面臨10年有期徒刑，此外，因非法進入海軍設施，將額外判處有期徒刑，最高可判處6個月徒刑，此案將於9月29日宣判。

