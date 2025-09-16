恐怖！中國杭州民眾散步踩到「化骨水」 送醫搶救仍不治

中國杭州女子散步時踩到裝有氫氟酸的容器，送醫搶救數天後宣告不治。（圖擷自微博）

2025/09/16 10:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！中國浙江省杭州市52歲涂姓女子，本月9日外出散步行經餘杭區閒林中路時，竟然踩到裝有「化骨水」氫氟酸的容器，當場無法走路，雖緊急送醫搶救最終還是在14日宣告不治。

綜合中媒報導，網友「LIV元寶」發文指稱，他的母親9日上午走到自家店面後面的山區空地，那邊是一整塊被徵收拆遷的區域，平常都會有很多人散步或是種菜，沒想到母親一腳踩破不明容器，送醫後連續兩間醫院都束手無策，最後轉院到浙江大學醫學院附屬第二醫院濱江院區，這才確認是接觸到強烈腐蝕性溶液氫氟酸。

LIV元寶透露，醫生告訴他若氫氟酸接觸面積達到巴掌大小就足以致死，但他母親的接觸面積是5倍以上，在醫院一度停止呼吸心跳，經過搶救後雖短暫恢復，又因心肺功能衰竭裝上葉克膜，最終在14日凌晨不治。

LIV元寶表示，警方後來在那片空地又挖出了兩個氫氟酸容器，目前推測可能是徵收拆遷之前就被埋進土裡了，因此容器老化讓他母親一踩就破，公安局正在追查原主的身分。

據了解，氫氟酸又被稱為化骨水，其所釋出的氟離子腐蝕力很強，會直接穿透人體組織，與鈣結合造成脫鈣並侵蝕肌肉和骨骼，中國網友見狀驚呼連連，直說怎麼能把危險化學品隨意掩埋，而且氫氟酸屬於公安管制物品，不禁讓人懷疑管理方式是否有疏失。

