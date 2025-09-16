俄稱若北約在烏國擊落無人機等同宣戰 中網友酸：紅線畫幾次了

俄羅斯國家安全會議副主席梅德維傑夫表示，若北約在烏克蘭擊落俄無人機等同宣戰，但遭到中國網友狠酸。（美聯社）

2025/09/16 09:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄國無人機近日入侵波蘭領空，北約對此啟動了「東方哨兵（Eastern Sentry）」計畫，增援波蘭的部署並加強北約東翼防空。俄羅斯國家安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitriy Medvedev）對此表示，若北約在烏克蘭擊落俄無人機等同宣戰，但中國網友見狀紛紛狠酸，譏諷俄羅斯的紅線到底畫了幾次。

據《安納杜魯新聞社》報導，梅德維傑夫指稱他被東方哨兵計畫「逗樂了」，但認真地說，假如北約在烏克蘭設立禁飛區並出手擊落俄國無人機，那麼這就代表北約和俄羅斯開戰。

請繼續往下閱讀...

另外．梅德維傑夫直指若西方國家利用凍結的俄國資產來強化烏國軍備，那麼俄羅斯會永無止境地向這些國家追討。梅德維傑夫說，俄方會透過在國際或各國法院展開訴訟來追回資產。

不過，梅德維傑夫所謂「北約在烏擊落俄無人機等同開戰」的說法傳到中國後，遭到網友群起嘲諷，不少人表示「你說了不算吧」、「畫幾次紅線啦」；還有人提到俄羅斯之前還恐嚇瑞典不得加入北約，結果瑞典還是順利成為北約的一員。

