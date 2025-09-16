為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄稱若北約在烏國擊落無人機等同宣戰 中網友酸：紅線畫幾次了

    俄羅斯國家安全會議副主席梅德維傑夫表示，若北約在烏克蘭擊落俄無人機等同宣戰，但遭到中國網友狠酸。（美聯社）

    俄羅斯國家安全會議副主席梅德維傑夫表示，若北約在烏克蘭擊落俄無人機等同宣戰，但遭到中國網友狠酸。（美聯社）

    2025/09/16 09:26

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國無人機近日入侵波蘭領空，北約對此啟動了「東方哨兵（Eastern Sentry）」計畫，增援波蘭的部署並加強北約東翼防空。俄羅斯國家安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitriy Medvedev）對此表示，若北約在烏克蘭擊落俄無人機等同宣戰，但中國網友見狀紛紛狠酸，譏諷俄羅斯的紅線到底畫了幾次。

    《安納杜魯新聞社》報導，梅德維傑夫指稱他被東方哨兵計畫「逗樂了」，但認真地說，假如北約在烏克蘭設立禁飛區並出手擊落俄國無人機，那麼這就代表北約和俄羅斯開戰。

    另外．梅德維傑夫直指若西方國家利用凍結的俄國資產來強化烏國軍備，那麼俄羅斯會永無止境地向這些國家追討。梅德維傑夫說，俄方會透過在國際或各國法院展開訴訟來追回資產。

    不過，梅德維傑夫所謂「北約在烏擊落俄無人機等同開戰」的說法傳到中國後，遭到網友群起嘲諷，不少人表示「你說了不算吧」、「畫幾次紅線啦」；還有人提到俄羅斯之前還恐嚇瑞典不得加入北約，結果瑞典還是順利成為北約的一員。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播