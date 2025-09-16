南韓央行：境內偽造和變造人民幣總額大增

南韓央行16日證實，今年南韓境內發現的偽造和變造人民幣金額大增。示意圖。（歐新社資料照）

2025/09/16 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕南韓央行16日向南韓國會議員樸成訓辦公室提交的資料顯示，今年南韓境內發現的偽造和變造人民幣金額大增。

《韓聯社》報導，資料顯示截至今年6月底，南韓境內銀行向央行申報的偽造人民幣總值為800美元（約新台幣2萬4200元），已超過去年全年的700美元。

南韓境內偽造人民幣申報額自2021年至2024年逐年減少，分別為1000美元、900美元、800美元和700美元，今年上半年卻回升至800美元；偽造人民幣數量也呈現相同趨勢，2021年至2024年分別為79張、78張、77張和73張，今年上半年則為68張，逼近去年全年總數。

與此同時，南韓央行今年同期收繳的偽造外幣總值為3.83萬美元（約新台幣115.7萬元），不及去年全年8.78萬美元的一半，與偽造人民幣大增形成鮮明對比；偽造外幣中，偽造美鈔以總值3.73萬美元居首，但僅為去年全年6.16萬美元的約60%水準。

《韓聯社》分析認為，偽造人民幣劇增可能與訪韓中國遊客人數增加有關。但南韓央行表示，由於偽幣收繳量受到犯罪等因素影響，難以掌握確切原因。

