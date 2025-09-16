杜哈峰會存分歧 最終僅同意最低限度行動

卡達15日主辦阿拉伯和伊斯蘭國家峰會，圖為卡達國王塔米姆出席峰會開幕式。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列9日空襲在卡達首都杜哈商討加薩停火協議的哈瑪斯高層引發國際不滿與批評。卡達15日主辦阿拉伯和伊斯蘭國家峰會，希望就以色列襲擊杜哈做出一致回應和討論加薩相關問題，但最終會議僅同意採取最低限度行動。

根據美聯社報導，卡達國王塔米姆15日在峰會開幕式上指責以色列不關心位於加薩的人質，反而致力於「確保加薩不再適合居住」。

塔米姆指出，以色列在杜哈實施的暗殺舉動，證明其竭盡全力確保談判失敗。以色列口中的尋求人質解救，只是赤裸裸的謊言。

塔米姆還在峰會上譴責以色列在加薩實施種族滅絕，多位領導人對此抱持贊同。土耳其總統艾多根表示，應該在經濟上對以色列施壓，以往經驗表明這樣的舉措是有效的。

馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）指出，言語無法阻止以色列導彈襲擊或解放巴勒斯坦，必需採取嚴厲懲罰措施。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）敦促其他國家「孤立侵略者」，並警告任何國家都可能成為下一個目標。

裴澤斯基安聲稱，杜哈襲擊事件改變許多誤判和錯誤觀念，該事件表明沒有任何阿拉伯或穆斯林國家能夠免受以色列侵略。

與以色列建立外交關係的國家，則抱持保留態度。15日恰逢巴林與阿拉伯聯合大公國簽署《亞伯拉罕協議》、正式承認以色列的5週年紀念日。

在各國領導人態度存在分歧情況下，會後最終聲明，僅呼籲各國「採取一切可能法律手段與有效措施，以阻止以色列在加薩的行動」。

