川普政府擬「清算」左翼團體？范斯代班柯克節目殺氣騰騰

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國保守派意見領袖柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡後，美國副總統范斯（JD Vance）25日代班主持其遺留的播客節目，並藉此平台發出肅殺的「清算」訊號。范斯不僅呼籲支持者報復慶祝柯克之死的民眾，更高調預告川普政府將動用國家機器打擊其所謂的「左翼團體」。

英國《衛報》報導，范斯在節目中，對著全國聽眾發出極具爭議的呼籲，他表示，當看到有人慶祝柯克的死訊時，應該要「點他們的名，去他的，打電話給他們的雇主」。他接著說：「我們不相信政治暴力，但我們相信文明，而慶祝政治暗殺毫無文明可言。」

報導指，此番言論，已將網路上的言論爭議，直接升級為現實生活中的職場追殺，事實上，包含一名特勤局雇員在內，已有多人因發表對柯克不敬的言論而遭解僱或停職。

同場節目的來賓、川普資深顧問米勒（Stephen Miller）的發言則更為驚人。他誓言：「有上帝為我作證，我們將動用司法部、國土安全部及整個政府的所有資源，以查理之名，去識別、擾亂、瓦解並摧毀這些網絡。」范斯更暗示，將鎖定資助左翼媒體的基金會，調查其免稅資格，意圖從根本上瓦解異議聲音的資金來源。

言論自由響警鐘 恐釀寒蟬效應

然而，報導指出，目前執法單位尚未公布槍手的政治動機，也無證據顯示其背後有所謂的「龐大國內恐怖運動」支持。川普政府高層在案情不明下，便將矛頭直指左翼，已引發外界對言論自由的嚴重憂慮。康乃爾大學勞工研究所學者便警告，此舉反映了「因不遵守川普政府政治議程而遭報復的恐懼」，恐將在美國社會引發嚴重的寒蟬效應。

