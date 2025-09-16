為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    無論身在何處！納坦雅胡：不排除進一步打擊哈瑪斯高層

    以色列總理納坦雅胡15日表示，不排除對哈瑪斯領導人實施進一步打擊，「無論其身在何處」。（歐新社）

    以色列總理納坦雅胡15日表示，不排除對哈瑪斯領導人實施進一步打擊，「無論其身在何處」。（歐新社）

    2025/09/16 08:58

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列本月9日空襲卡達首都杜哈，試圖狙殺巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）高層，引發國際譴責，阿拉伯—伊斯蘭國家領袖15日更召開緊急峰會，研擬共同對策。對此以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，不排除對哈瑪斯領導人實施進一步打擊，「無論其身在何處」。

    《路透》報導，納坦雅胡15日警告，以色列可能採取片面行動，回應承認巴勒斯坦國的作為，但他並未說明將採取何種行動。法國、英國等西方國家已公開表示將承認巴勒斯坦國。

    當被問及以色列是否考慮吞併約旦河西岸（West Bank）時，納坦雅胡說：「未來的事就是未來的事，沒必要提前揭露。」

    他補充：「顯然，對我們（以色列）採取片面行動只會招致我們採取片面行動。」

    以色列上週針對哈瑪斯領導層，向杜哈發動前所未見空襲。哈瑪斯表示，事件造成5名非領導層成員死亡。這場攻擊促使波斯灣阿拉伯國家展現團結，並加劇阿拉伯聯合大公國和以色列之間的緊張關係。

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）15日表態支持以色列對加薩市的新一輪攻勢，以及堅定消滅哈瑪斯的目標；同時魯比歐透露，華府對外交手段能否終結這場近2年的戰爭表示懷疑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播