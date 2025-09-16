無論身在何處！納坦雅胡：不排除進一步打擊哈瑪斯高層

以色列總理納坦雅胡15日表示，不排除對哈瑪斯領導人實施進一步打擊，「無論其身在何處」。（歐新社）

2025/09/16 08:58

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列本月9日空襲卡達首都杜哈，試圖狙殺巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）高層，引發國際譴責，阿拉伯—伊斯蘭國家領袖15日更召開緊急峰會，研擬共同對策。對此以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，不排除對哈瑪斯領導人實施進一步打擊，「無論其身在何處」。

《路透》報導，納坦雅胡15日警告，以色列可能採取片面行動，回應承認巴勒斯坦國的作為，但他並未說明將採取何種行動。法國、英國等西方國家已公開表示將承認巴勒斯坦國。

請繼續往下閱讀...

當被問及以色列是否考慮吞併約旦河西岸（West Bank）時，納坦雅胡說：「未來的事就是未來的事，沒必要提前揭露。」

他補充：「顯然，對我們（以色列）採取片面行動只會招致我們採取片面行動。」

以色列上週針對哈瑪斯領導層，向杜哈發動前所未見空襲。哈瑪斯表示，事件造成5名非領導層成員死亡。這場攻擊促使波斯灣阿拉伯國家展現團結，並加劇阿拉伯聯合大公國和以色列之間的緊張關係。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）15日表態支持以色列對加薩市的新一輪攻勢，以及堅定消滅哈瑪斯的目標；同時魯比歐透露，華府對外交手段能否終結這場近2年的戰爭表示懷疑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法