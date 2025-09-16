川普再令打擊委內瑞拉運毒船 美軍攻擊瞬間曝光

川普15日指出，美軍針對委內瑞拉毒品走私集團二度發動攻擊，運毒船被攻擊後瞬間爆炸。（圖擷取自美國白宮「X」帳號）

2025/09/16 06:35

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導販毒集團，向南加勒比海地區派遣軍艦及兵力，2日更針對委內瑞拉毒品走私集團發動攻擊。川普15日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，美軍針對委內瑞拉毒品走私集團二度發動攻擊，造成3人死亡。

川普指出，美軍南方司令部15日上午在他的命令下，針對毒品走私集團發動打擊。這些毒品走私份子身處國際水域，正準備將毒品運往美國，而此次打擊造成3名男性「涉毒恐怖份子」當場死亡，過程中沒有美軍人員受傷。

川普警告：「如果你正在運送能夠殺害美國人的毒品，我們正在追捕你！」他並強調，販毒集團的非法行徑在這數十年來帶給美國社區毀滅性的影響，奪走數百萬美國公民的性命，「這種狀況不會繼續下去」。

綜合外媒報導，此次攻擊正值美國在南加勒比海地區大規模軍事集結，目前已有5架F-35戰機降落在波多黎各，由「硫磺島號」兩棲攻擊艦（LHD-7）和其他兩棲艦艇、陸戰隊兵力組成的軍事力量，也將部署於南加勒比海地區。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

BE WARNED — IF YOU ARE TRANSPORTING DRUGS THAT CAN KILL AMERICANS, WE ARE HUNTING YOU! The illicit activities by these cartels have wrought DEVASTATING CONSEQUENCES ON AMERICAN COMMUNITIES FOR DECADES, killing millions of American Citizens. NO LONGER. pic.twitter.com/XHTDpWp6h7 — The White House （@WhiteHouse） September 15, 2025

美軍此次攻擊共造成3人死亡。（圖擷取自美國白宮「X」帳號）

