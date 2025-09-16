為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普再令打擊委內瑞拉運毒船 美軍攻擊瞬間曝光

    川普15日指出，美軍針對委內瑞拉毒品走私集團二度發動攻擊，運毒船被攻擊後瞬間爆炸。（圖擷取自美國白宮「X」帳號）

    2025/09/16 06:35

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕川普政府指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導販毒集團，向南加勒比海地區派遣軍艦及兵力，2日更針對委內瑞拉毒品走私集團發動攻擊。川普15日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，美軍針對委內瑞拉毒品走私集團二度發動攻擊，造成3人死亡。

    川普指出，美軍南方司令部15日上午在他的命令下，針對毒品走私集團發動打擊。這些毒品走私份子身處國際水域，正準備將毒品運往美國，而此次打擊造成3名男性「涉毒恐怖份子」當場死亡，過程中沒有美軍人員受傷。

    川普警告：「如果你正在運送能夠殺害美國人的毒品，我們正在追捕你！」他並強調，販毒集團的非法行徑在這數十年來帶給美國社區毀滅性的影響，奪走數百萬美國公民的性命，「這種狀況不會繼續下去」。

    綜合外媒報導，此次攻擊正值美國在南加勒比海地區大規模軍事集結，目前已有5架F-35戰機降落在波多黎各，由「硫磺島號」兩棲攻擊艦（LHD-7）和其他兩棲艦艇、陸戰隊兵力組成的軍事力量，也將部署於南加勒比海地區。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    美軍此次攻擊共造成3人死亡。（圖擷取自美國白宮「X」帳號）

