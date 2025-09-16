為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美表態挺以色列進攻加薩 魯比歐：支持消滅哈瑪斯

    美國國務卿魯比歐（左）訪問以色列，力挺以國總理納坦雅胡（右）進攻加薩，消滅哈瑪斯的立場。（美聯社）

    美國國務卿魯比歐（左）訪問以色列，力挺以國總理納坦雅胡（右）進攻加薩，消滅哈瑪斯的立場。（美聯社）

    2025/09/16 06:14

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）15日支持以色列對加薩市的新一輪攻勢，以及消滅巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的目標，同時對外交手段能否結束這場近2年的戰爭表示懷疑。

    儘管美國總統川普日前曾批評以色列空襲卡達、試圖狙殺哈瑪斯領袖的行動，但魯比歐在訪問耶路撒冷期間，與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）立場完全一致。

    魯比歐在與納坦雅胡的聯合記者會上說，「加薩人民應該擁有更美好的未來，但在哈瑪斯被消滅之前，這個更好的未來無法開展」，「你們可以信賴我們堅定不移的支持」。

    對於卡達斡旋的以哈停火談判，魯比歐也不看好，與上月曾預言戰爭將在「數週內」結束的川普不同調。魯比歐表示，雖然美國希望透過和平的外交手段來結束戰爭，美方也會持續探索並致力於此，「但同時我們也必須為這種方式可能行不通的情況做好準備。」

    魯比歐訪問以色列之際，正值法國將主持1場聯合國峰會的前一週，部分因以色列堅持立場而感到憤怒的美國盟友，計畫藉此時機承認巴勒斯坦國。

    魯比歐表示，對國家地位的承認「在很大程度上是象徵性的」，並指控這種承認「助長」哈瑪斯採取強硬立場，「這實際上損害了他們認為自己在推進的事業。」

    納坦雅胡則警告，以色列可能採取片面行動，回應承認巴勒斯坦國的作為，但他並未說明將採取何種行動。

