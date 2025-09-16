選前警訊 智庫民調：逾一半港人對立法會不滿

香港智庫最新民調顯示，超過一半受訪者對立法會的表現不滿。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港智庫指出，香港民眾對立法會表現的不滿情緒日益加劇，最近1項調查顯示，超過一半受訪者對立法會的表現不滿意。

香港「南華早報」15日報導，前身為「民主思路」（Path of Democracy）的「民思政策研究所」（PoD Research Institute）指出，調查結果對即將於12月舉行選舉的現任立法會議員，是一大警訊。

這項調查在6月6日至23日訪問1003名香港民眾，結果顯示有50.6％的受訪者對立法會不滿，僅29.6％表示滿意。據該機構估算，淨滿意度為負21％，比今年1至2月的上一次調查的負18.7％有所下降。

民思政策研究所指出，隨著立法會選舉逼近，民眾對議員的期望不斷提升，呼籲立法會更好地反映民意，並提出建設性方案，「目前滿意度的下降對現任立法會議員是一個警訊，他們在即將到來的選舉中，可能面臨更高的問責壓力。」

該智庫由港府最高決策機構行政會議成員、前公民黨立法會議員湯家驊（Ronny Tong Ka-wah）創立。他解釋改名的原因，是為了消除外界對該組織的誤解，「民眾以前把我們視為政治團體，而非研究機構；有人認為我們舊名稱中的『民主』一詞帶有政治傾向，削弱了我們的中立性和公信力。」

對於調查結果，湯家驊表示，改善民眾對立法會議員的觀感並非易事，但對立法會表現的不滿，可能促使更多民眾投票。

湯家驊對是否參與下屆選舉持保留態度，表示他可能會支持其他候選人，「如果時間允許或獲邀，我也可能出面表示支持。」

調查還顯示，對港府工作的不滿比例為45.1％，滿意者為40.3％，比上一次調查下降2個百分點。

湯家驊指出，調查進行的時機，可能影響民眾對李家超政府的支持率，因為調查在6月進行，而當時正值皇后山邨水質問題、房市低迷，以及消費情緒不佳等爭議事件發生，可能影響民眾對政府的看法。

6月，皇后山邨及粉嶺山麗苑的自來水中被發現黑色顆粒，引發民眾對水質安全的關注，而港府反應遲緩遭到批評。

調查同時詢問受訪者對「一國兩制」實施的看法，結果顯示得分略升至6.15分，高於之前的6.14分。

但在「一國兩制」指標的6個分項中，「人權與自由」以及「港澳與內地關係」，分別從上一次的5.34和5.60降至5.24和5.55（滿分10分）。

