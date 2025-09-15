俄無人機入侵領空！波蘭怒嗆：在烏克蘭上空設禁飛區

波蘭外交部長西科爾斯基。（路透檔案照）

2025/09/15 23:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯無人機近期接連入侵北約成員國領空後，波蘭正推動一項可能改變遊戲規則的大膽提議。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）建議，北約應考慮在烏克蘭上空設立一個禁飛區，以保護盟國領土與人民免受俄國無人機的威脅。

這番言論的背景，是上週俄羅斯無人機入侵波蘭領空的事件。當時雖有多達16架無人機遭北約戰機擊落，但已引發高度緊張。數日後，羅馬尼亞也緊急升空戰機，以應對俄國無人機的入侵。西科爾斯基向德國媒體表示，如此多無人機同時出現在波蘭上空並非巧合，俄羅斯政府則辯稱是「意外」或「不可能飛那麼遠」。

西科爾斯基核心構想是將防線前推，在烏克蘭境內就先發制人。他解釋，如此能更有效保護盟國人民，避免無人機遭擊落後的殘骸墜落境內造成傷害。他進一步指出，若基輔當局提出請求，在烏國領空代為擊落俄國無人機，對北約而言將更為有利。西科斯基最後更以個人立場表態，直言這項提議「我們應該考慮」。

早在2022年俄羅斯全面入侵之初，烏克蘭總統澤倫斯基便曾大力推動設立禁飛區。然而，當時以美國拜登政府為首的北約盟國，因擔心此舉將導致與俄羅斯戰機的直接對抗，可能使戰爭無限擴大而予以拒絕。如今，波蘭外長重提此案，儘管範圍有所縮小，但已顯示北約東翼國家對俄國威脅的日益不耐，以及尋求更積極防禦策略的迫切性。

